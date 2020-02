Pod pojmem „dopravní nehoda“ si většina z nás představí havárii či srážku dvou nebo více dopravních prostředků, při které dojde k hmotné škodě, zranění, nebo bohužel často i smrti.

Setkáváme se i s nehodami mezi jedním vozidlem a chodce či cyklistou. Většinou v souvislosti s nehodami máme na mysli nehody na pozemních komunikacích, ale patří mezi ně i nehody v oblasti vodní dopravy, leteckého provozu či nehody drážní, to znamená nehody železniční, tramvajové, lanových drah a nehody v metru. Ten, kdo jezdí často mimo město, ví, kolik mrtvých zvířat vidíme na cestách. I taková srážka s vysokou zvěří může mít velmi vážné následky.

Velkou pozornost médií a tím i veřejnosti na sebe vždy upoutají nehody hromadné, při kterých se zraní či umře větší množství lidí. Letecké katastrofy jsou toho typickým příkladem. Navíc při nich často zemřou občané několika států, a tak tyto nehody vyvolají pozornost mezinárodní. Málokdo si ale uvědomí, že ročně na českých silnicích zemře tolik osob (v roce 2018 to bylo 565 osob), jako při pádu dvou velkých dopravních letadel. Smutné je, že většině úmrtí na cestách, na rozdíl od leteckých katastrof, by bylo možné zabránit.



Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod? V čem se statistiky shodují, je to, že většinu nehod způsobí lidský faktor. Jde o nepozornost, agresivní jízdu, únavu, alkohol či jiné drogy, nepoužití reflexních prvků u chodců a cyklistů, nezkušenost, ignorace dopravního značení a další. Toto vše nejen na straně řidičů, ale i ostatních účastníků dopravního provozu, jako jsou chodci, cyklisté, ale i skateboardisté či lidé na kolečkových bruslích. Svou roli samozřejmě hraje i špatný stav samotného dopravního prostředku nebo vozovky.

Fenoménem se stalo telefonování za jízdy. Nejenže hodně řidičů stále za volantem telefonuje s telefonem v ruce, ale někteří během řízení stačí poslat i esemesky. Telefonování přitom několikanásobně zvyšuje riziko nehody.

To jsou jen některé vybrané příčiny dopravních nehod. Nejvíce dopravních nehod s tragickými konci však způsobuje nepřiměřená rychlost. Čím větší rychlost, tím větší riziko.

Pokud jde o věkovou strukturu viníků nehod, pak senioři (nad 65 let) způsobí stejný počet nehod jako mladí řidiči kolem 24 let. Tématu seniorů v dopravě jsme se detailněji věnovali v minulém díle. Co se může zdát pozitivním faktorem, je skutečnost, že podle statistik počet obětí dopravních nehod celoevropsky klesá. Toto je ale způsobeno spíše lepšími bezpečnostními prvky v automobilech než snížením počtu samotných nehod.

Jak tyto statistiky změnit v tom smyslu, že nehod a tím pádem i obětí bude stále méně? Vše začíná v rodině. Jsou to právě rodiče, kdo dává dětem první rady, jak se bezpečně chovat na ulici, učí je jezdit na odrážedle, koloběžce, elektrickém autíčku či kole. Nejdůležitější je osobní příklad. Ukázněný rodič-řidič je tak nejlepším učitelem.

V dnešním světě, kdy se do popředí dostává virtuální realita, existuje několik aplikací, které mohou být pro děti, které ještě neumí číst, velmi zábavné. Pomocí 3D brýlí jsou vtaženy do reálných životních situací, naučí se přecházet silnici, jak se chovat na křižovatkách, jak přecházet křižovatku, kde je semafor či jak přecházet na zastávce MHD. Pro řidiče jsou dnes k dispozici i aplikace věnující se pravidlům silničního provozu či poskytnutí první pomoci.

Dále důležitou roli v prevenci sehrávají školka a škola, kde dochází k neustálému zkvalitňování dopravní výchovy. U dospělých svou roli hraje i represe v podobě postihování bezohledné jízdy, nedodržování pravidel silničního provozu či špatného technického stavu vozidla.

Cílem další série článků Nadačního fondu Paragraf, které budou následující týdny vycházet na těchto stranách každé úterý, bude analýza dopravních nehod v našem životě nejběžnějších. Největší pozornost zaměříme na dopravní nehody vznikající na pozemních komunikacích. Budeme se snažit jednotlivé typy dopravních nehod nejen definovat, ale hlavně vám sdělit, jak byste při nich měli postupovat, komu zavolat, kdy volat policii či záchrannou službu.

Přejeme vám vždy bezpečný návrat domů.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

