Blíží se konec školního roku a s ním i začátek prázdnin. S tím je spojené období letních dovolených a stejně jako každým rokem, tak i letos vyrazí miliony Čechů na odpočinek, ať už do zahraničí či u nás v tuzemsku.

Stímto „stěhováním“ celých rodin je spojen nejen zvýšený provoz na cestách, ale i větší množství tzv. svátečních řidičů za volantem, a tak určitě neuškodí, když si připomeneme pár motoristických zásad, které bychom měli dodržet, než se na svou dovolenkovou cestu vydáme.

1. TECHNICKÝ STAV VOZIDLA

Vedle kontroly baterky, stěračů a světel si nezapomeňte také zkontrolovat tlak v pneumatikách (i v rezervě), protože špatně nahuštěné pneumatiky mají vliv nejen na samotnou spotřebu vozidla, ale i na nehodovost. Doporučujeme i kontrolu brzd a případnou výměnu brzdové kapaliny, obojí ideálně v servisním centru. Když už budete u kapalin, tak se podívejte na stav chladicí kapaliny a na to, zda máte správnou hladinu motorového oleje. Neuškodí, když si s sebou přiberete jednu láhev destilované vody. Bude se hodit jak do ostřikovačů, tak do chladiče. Přece jen, jedeme-li na jih, kde se voda odpařuje rychleji, může se nám hodit. Další nářadí a pracovní rukavice si také přibalte. V horku hlavně kovové materiály mohou pálit a rukavice nás lépe ochrání. Jedete-li s karavanem, zkontrolujte i elektrické zapojení a brzdy včetně jejich funkčnosti.

2. POVINNÁ VÝBAVA VOZIDLA

Zkontrolujte si povinnou výbavu vozidla a doplňte ji o výbavu požadovanou v zemi, kam míříte či kterou budete projíždět. Zvláště si zkontrolujte počet reflexních vest a výstražný trojúhelník.

3. PLÁNOVÁNÍ TRASY A ODPOČINEK

Zde apelujeme hlavně na dodržování pravidelných zastávek. Maximálně po dvou hodinách zastavte, projděte se, občerstvěte, popřípadě si i zdřímněte. Přece jen dlouhá cesta, většinou v horkém letním dni a na rovné dálnici, dá organismu pořádně zabrat. Jakmile cítíte sebemenší únavu, vyhledejte nejbližší odpočívadlo či benzinovou stanici. Každou takovou přestávku, pokud je na benzinové stanici, využijte k dočepování paliva. Jedete-li v noci, a navíc mimo dálnici, hrozí, že benzinové stanice budou zavřeny. Plánujte si tedy trasu i z tohoto hlediska. Navíc plně naložené auto má i větší spotřebu paliva, proto budete u benzinových pump stát častěji, než jste zvyklí.

4. DĚTI V AUTĚ

O povinném použití autosedaček či podsedáků již bylo mnoho popsáno. Dítě by se v žádném případě nemělo v jedoucím autě volně pohybovat. Mnohahodinová cesta je náročná nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti. Zastávky mohou dětem cestu zpestřit, ale v samotném autě se mohou nudit. Pamatujte, že i tablet v rukou dítěte, na kterém sleduje svůj oblíbený pořad, se v případě nehody, nebo i jen prudkého brždění, může stát velmi nebezpečným. Malým dětem přibalte oblíbenou plyšovou hračku či si do přehrávače připravte i dětské pohádky.

5. ZVÍŘE V AUTĚ

Cestujete-li na dovolenou se psem, případně kočkou či jiným domácím mazlíčkem, do jiného státu v rámci Evropské unie, musí být zvíře opatřeno mikročipem a musí mít svůj vlastní „zvířecí“ pas. Pokud jste ho nedostali přímo od chovatele, tak si jej vyřídíte u veterináře, který tam vyznačí i provedená očkování.

Stejně jako dítě, tak ani zvíře se nemá v jedoucím vozidle pohybovat. Pro malá zvířata jsou ideální přepravní boxy, u větších speciální bezpečnostní pásy.

Zvíře musí být v autě bezpečně odděleno od ostatní posádky vozidla, např. bezpečnostní mříží. Přiberte i dostatek vody a jídla pro svého mazlíčka.

6. ROZLOŽENÍ NÁKLADU

Nejtěžší věci umístěte přímo na podlahu, popřípadě do výše zadních sedadel. V opačném případě mohou ohrozit nejen samotné těžiště vozidla, ale i bezpečnost samotné posádky, například v případě prudkého brždění. V novějších vozidlech jsou již speciální oka, ke kterým se dá náklad uchytit, a to pomocí popruhů či sítí.

7. POJIŠTĚNÍ

Myslete jak na sebe, tak i na vozidlo. Připojistěte sebe i celou rodinu u zdravotní pojišťovny a u automobilu zjistěte, jak dalece je vaše vozidlo kryto při nehodě v zahraničí, jak máte postupovat a na jaké telefonní číslo volat, kdyby k nehodě došlo.

Více informací o jednotlivých destinacích najdete na stránkách automotoklubu ČR.

Nadační fond Paragraf vám přeje šťastný a bezpečný návrat z dovolené, ať už směřujete kamkoliv.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



