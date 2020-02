Pro zajímavost je však potřeba dodat, že v té době na výživu měly nárok pouze děti narozené v manželství nebo děti císařské, narozené z konkubíny. Je proto velmi překvapivé, jak často se najdou lidé, kteří se ve složitějších situacích podivují nad tím, že by měli nějakému příbuznému, ať již to je dítě, rodič či prarodič, poskytovat výživné. Nadační fond Paragraf vám v následujících třech článcích přináší odpovědi na časté otázky spojené s výživným.

Z čeho povinnost poskytovat výživné plyne a dokdy trvá?

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

Povinnost plyne ze zákona, na jehož základě mají rodiče povinnost dle svých schopností, možností a majetkových poměrů přispívat na výživu svého dítěte, a to tak, aby se dítě mohlo podílet na jejich životní úrovni, a to až do doby, dokud není schopno se samo živit. Z toho plyne, že vyživovací povinnost nekončí zletilostí dítě, tzn. dosažením 18 let věku, ale trvá např. i po dobu studia, které trvá i po dosažení jeho zletilosti. Musí se však jednat o studium smysluplné, kterým se dítě připravuje na budoucí povolání.

Plyne z toho, že když má dítě např. 16 let a je schopno se samo živit, pak již vyživovací povinnost rodičů k dětem zaniká?

Ano, je možné, že k takovémuto 16letému dítěti nemusíte vyživovací povinnost mít, ale musí být splněna podmínka, že dítě je schopné se samo živit. Platí, že nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Tato schopnost samostatně se živit se tedy posuzuje v širších souvislostech. To, že dítě vlastní nějaký nemovitý majetek automaticky neznamená, že je schopno se samo živit. Ani příležitostná brigáda tuto podmínku nesplňuje.

A jak je to v případě sňatku?

Vyživovací povinnost rodičů k dětem může skončit také sňatkem dítěte. Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne primárně vyživovací povinnost mezi manželi. Nicméně v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů.

Častým sporem však nebývá otázka, zda výživné platit, ale kolik má povinný na dítě platit. Dle čeho se stanovuje výše výživného?

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Tudíž argument povinného rodiče, že jeho příjem je sice vyšší, a tím i vyměřené výživné, ale dítě přece tolik nepotřebuje, dle našich platných zákonů neuspěje. Existuje však judikatura, která řeší nepřiměřeně vysoké výživné, které by bylo vyměřeno povinnému, majícímu vysoce nadprůměrný příjem.

Ani snahy rodiče zatajit výši svých příjmů moc nepomohou, protože platí, že neprokáže-li osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima.

Pokud by to bylo v možnostech rodiče, pak se navíc za odůvodněnou potřebu dítěte bere i tvorba úspor, které by měly zabezpečit jeho přípravu na budoucí povolání.

Aby bylo rozhodování soudců co nejvíce sjednocené, byla ministerstvem spravedlnosti vytvořena tabulka určující procento z příjmu rodičů, které by mělo náležet dítěti. Procenta se mění, resp. narůstají, s věkem dítěte. Tak např. pro novorozené dítě může jít o 11%-15% z příjmů, pro 18leté až o 25%. Díky této tabulce je tak možné zjistit alespoň orientační výši výživného. Vždy je však třeba mít na paměti, že tabulka má pouze doporučující charakter a rozhodující slovo bude mít v každém případě soudce.

Soud v řízení o stanovení výše výživného vždy přihlédne nejen k potřebám dítěte a možnostem rodiče, ale také k tomu, jak jinak o něj rodič pečuje, i jak se stará o případnou společnou domácnost.

Komu se výživné vyplácí?

Výživné je stanoveno jako právo daného dítěte, neboť jde o zabezpečení jeho výživy, ale až do zletilosti dítěte se vyplácí výživné jeho zákonnému zástupci, do jehož péče bylo dítě svěřeno. Naproti tomu v případě zletilého dítě, které má na výživné nárok, se výživné vyplácí přímo k rukám tohoto zletilého dítěte.

Příště si řekneme, co dělat, když vyživovací povinnost není řádně placena a jak funguje vyživovací povinnost mezi manžely.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100