Den se dnem se nám sešel a opět nastal konec roku. Pro některé obávaný, někteří z nás jej vítají plní nadějí, že následující rok bude úspěšnější, radostnější, nebo že se jim konečně podaří dosáhnout svých, již několik let odkládaných předsevzetí.

Za tým Nadačního fondu Paragraf doufáme, že vám naše články pravidelně publikované na tomto místě během celého roku přinesly zajímavé informace a že jste se od nás něco zajímavého či praktického dozvěděli. Zaměření našich článků bylo velmi rozsáhlé, a to od ochrany seniorů přes bezpečnost v dopravě po otázky soužití se sousedy, vyživovací povinnost či oddlužení. Věříme, že alespoň v některých z těchto článků jste pro sebe nebo pro své blízké našli něco přínosného, nebo že jste si přinejmenším rozšířili obzory.

Pouze na okraj bychom ještě chtěli zmínit, že mnoho sporů, se kterými se lidé obracejí na soudy a jiné státní orgány, se dá vyřešit vstřícnějším přístupem, dohodou, případně přijatelným kompromisem mezi lidmi či větší tolerancí mezi sousedy nebo členy rodiny. Závěr roku, kdy každý z nás nad uplynulým rokem bilancuje, tak může být ta správná příležitost, jak si upevnit dobré vztahy a ty narušené se pokusit napravit.

Během vánočních svátků a závěru roku lidé věnují více pozornosti těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Jako nadační fond pomáháme obětem trestných činů, snažíme se o zvýšení právního povědomí, rozšíření znalostí pracovníků v sociálních službách a v neziskových organizacích. Pokud podpoříme činnost (nejen) těchto subjektů, odměnou nám všem bude příjemnější sociální prostředí.

Poslední den v roce už ale určitě nikdo z vás nemá myšlenky a náladu na právní aspekty správného chování v určitých životních situacích, a proto vás při přípravě jednohubek a chlazení sektu nechceme strašit riziky spojenými s požíváním alkoholu, ať již na veřejnosti, nebo v soukromí, hlučným slavením příchodu nového roku ani nebezpečím spojeným s odpalováním rachejtlí či jiné zábavné pyrotechniky. Jelikož si však vážíme našich čtenářů, o které bychom kvůli silvestrovským oslavám neradi přišli, tak vás pouze poprosíme o co největší opatrnost, abyste nám po novoročním přípitku někde neumrzli.

Zároveň bychom zde chtěli poděkovat statutárnímu městu Ostravě za poskytnutí dotace, díky níž jsme mohli pro vás tyto články připravovat.

Za tým našeho Nadačního fondu Paragraf vám chceme do nového roku popřát jen to nejlepší, spoustu úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě, a aby se vám podařilo dodržet novoroční předsevzetí alespoň po dobu prvních několika týdnů nového roku.

Tým Nadačního fondu Paragraf

*Článek vyšel na konci roku 2019 v tištěné příloze Deníku Ostravský týdeník.

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



