/VIDEO/ Alkoholový znalec a zkušený zloděj se vyklubal z dosud neznámého zákazníka, který si oblíbil jeden z ostravských obchodů v teritoriu policistů z Ostravy-Mariánských Hor. Prodavači zjistili, že se jim během několika dnů ztratily lahve alkoholu za tisíce korun…

Zloděj ukradl alkohol za 10 tisíc korun, Ostrava | Video: se souhlasem Policie ČR

Případem se začala zabývat policie. Při detailním zkoumání kamerových záznamů vyšlo najevo, že jeden z návštěvníků do obchodu zavítal nejméně třikrát během deseti dnů.

„Muž přišel do prodejny, uložil lahve alkoholu do nákupního košíku a poté v nestřeženém okamžiku zboží ukryl do batohu. Z prodejny odešel, aniž by za zboží zaplatil. Na základě uvedeného jednání vznikla škoda za více než 10 tisíc korun,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že policisté žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při zjištění totožnosti muže na snímcích a kamerovém záznamu.

„Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jeho ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně. Také se obracíme na samotného muže, aby se přihlásil na obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory, Strmá 13,“ uzavřela Michalíková.