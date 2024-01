Naštvaná chodkyně do jedné z nich oběma rukama strčila. Mladá cyklistka sjela z chodníku na silnici, kde bokem narazila do souběžně jedoucího autobusu. Jako zázrakem se jí prakticky nic nestalo. Následky však mohly být tragické. Z činu se zodpovídala Silvie K. z Havířova, která si v pátek u Krajského soudu v Ostravě vyslechla rozsudek. Za pokus o těžké ublížení na zdraví jí hrozilo pět až dvanáct let vězení.

Tehdy s manželem a potomkem navštívila havířovské koupaliště. Nejprve se pohádala s personálem bazénu, později i se svým chotěm. Ve večerních hodinách jí cestou domů praskly nervy. Nad kruhovým objezdem na Hlavní třídě směrem do centra města zaslechla zvuk cyklistického zvonku. Zezadu se blížily tři nezletilé cyklistky…

Psychické rozladění a přísná sazba

„Domáhaly se uvolnění koridoru pro pokračování v jízdě,“ konstatoval státní zástupce s tím, že Silvie K. v té době prožívala psychického rozladění v souvislosti s předchozím sporem s obsluhou koupaliště a následným sporem se svým manželem. Když uslyšela zvonek, zatmělo se jí před očima. Se slovy: „Máte jezdit po cestě!“ do jedné ze školaček oběma rukama strčila. Dívka, která v té době měla 12 let, se i s kolem dostala z chodníku na silnici. Po ní jel stejným směrem autobus. Na tachometru měl 21 kilometrů v hodině. Mladá cyklistka naštěstí nespadla před něj ani pod něj. Narazila do něho bokem. Jako zázrakem vyvázla bez zranění.

Silvie K. i s rodinou odešla domů. Během okamžiku jí došlo, co udělala. Chtěla se sama přihlásit policii, aby vše vysvětlila a omluvila se. Manžel jí však přesvědčil, aby to nedělala. Argumentoval tím, že se vlastně nikomu nic nestalo. To měl sice pravdu, z pohledu trestního práva je ale situace komplikovanější. Případ byl nakonec kvalifikován jako výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví. A jelikož obětí bylo dítě mladší patnácti let, trestní sazba se rázem vyhoupla na 5 až 12 let vězení.

Bylo to selhání

Silvie K. se po zadržení ke všemu přiznala. S policií spolupracovala a vše detailně popsala. Opakovaně také vyjádřila lítost nad tím, co udělala. Svůj čin označila jako nepochopitelné selhání. Svá slova zopakovala také při pátečním jednání u ostravského soudu. „Je mi to strašně líto, nevím, co to do mě vjelo,“ prohlásila.

Upřímná lítost, sebereflexe, pomoc při vyšetřování i dosavadní bezúhonnost byly výrazné polehčující okolnosti. I díky nim nakonec státní zástupce se Silvií K. uzavřel dohodu o vině a trestu. Ta zněla na tři roky s podmíněným odkladem na pětileté zkušební období. Jde o maximálně možný podmíněný trest. Cokoliv přísnějšího by již znamenalo vězení. Součástí dohody je také dohled probačního úředníka.

Krajský soud v Ostravě v pátek dohodu projednal a schválil. Rozhodnutí je pravomocné. Jak uvedl předseda senátu, obžalovaná se ke všemu postavila čelem. „Chybovat je lidské, je ale důležité si vzít z toho ponaučení,“ řekl soudce, který Silvii K. adresoval i jednu ověřenou radu. „Příště počítejte do deseti,“ doporučil jí. Ženu také upozornil na to, že pokud by během pětileté zkušební doby porušila zákon nebo nespolupracovala s probačním úředníkem, mohl by jí soud podmíněný trest přeměnit na tříleté vězení.