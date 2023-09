Nela Lisková bývá označována jako dezinformátorka. Kvůli jejím výrokům o deukrajinizaci a denacifikaci České republiky se o ni dokonce zajímá policie. Lisková kdysi působila v Národní domobraně, před několika roky se v Ostravě pasovala do pozice honorární konzulky samozvaného Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Jindřich Rajchl na sebe upoutal pozornost svoláváním demonstrací, na kterých požadoval demisi vlády, hrozil také zablokováním vládních budov.

Prý zapomněl

K projednání žaloby na ochranu osobnosti ale nakonec nedošlo. Důvod Deníku sdělil mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha. „Došlo ke zpětvzetí žaloby,“ vysvětlil Zecha. Rajchl již dříve na svém facebookovém profilu avizoval, že hodlá žalobu, v níž údajně po Liskové požadoval čtvrt milionu korun, stáhnout. Ještě počátkem týdne ale jednání figurovalo v soudní databázi jako plánované. Až později bylo zrušeno.

Rajchl podle svých slov na žalobu na Liskovou téměř zapomněl. „Podával jsem ji zhruba před rokem, poté, kdy jsem odmítl její opakovanou žádost o to, aby za stranu PRO mohla kandidovat do Senátu. Namísto slušné odpovědi přišla sprcha hanlivých lží ve stylu pubertální slečny, jíž dal košem její vysněný kluk. Tehdy její výmysly poškozovaly našich 7 kandidátů do Senátu, ale teď po roce už tato žaloba postrádá jakýkoliv smysl. Od té doby už jsem v podstatě zapomněl… Považuji za mnohem racionálnější neztrácet touto věcí nadále čas a zanechat tuto politickou turistku jejímu osudu,“ napsal na svém profilu Rajchl a dodal: „… o omluvu od paní Liskové nestojím, peníze jsem nikdy nechtěl (poslal bych je na charitu) a v současné době mám spoustu důležitější práce.“

Spor

Lisková, která svého času usilovala o vstup do PRO, ale situaci vidí jinak. „V počátcích se mi hnutí PRO jevilo sympaticky, tak jako mnohým z vás. Skutečně jsem zvažovala možnost kandidovat za PRO do Senátu,“ potvrdila ve svém prohlášení Lisková s tím, že se od Rajchla dozvěděla, že PRO za Moravskoslezský kraj vede někdo jiný.

„Člověk, který se všemožně snažil zabránit otevření Zastupitelského úřadu Doněcké lidové republiky v Ostravě. Člověk, který dokonce přišel na tiskovou konferenci plnou zahraničních novinářů s transparenty „ať žije Ukrajina” a vyřvával tam vulgarity, než ho ochranka vyvedla z budovy… Takové typy má Rajchl v týmu. Na základě těchto faktů jsem spolupráci vyloučila,“ dodala Lisková, která se vyjádřila i přímo ke sporu s Rajchlem.

„Pokud jde o žalobu Rajchla vůči mně, tak jsem se pouze zastala paní, na kterou byl Rajchl vulgární, jak je jeho zvykem. Nic víc. Slušně jsem mu napsala, co si o jeho nevhodném chování myslím a co si myslím o něm. Zažaloval mě za můj názor vůči němu,“ dodala Lisková.

Vlastenecká scéna

Ukončení sporu přivítali lidé z takzvané vlastenecké scény, kam jsou oba aktéři zařazováni. „Konflikt na vlastenecké scéně je smutný. Radši se spojíme, než by nás to rozdělovalo,“ uvedl jeden z nich na sociální síti.

„Směřování máte velmi podobné, i když každý trochu jinak, ale „nepřítele" máte/máme stejného, a jakýkoliv boj mezi Vámi posílí jen právě tohoto společného nepřítele,“ napsal další podporovatel.