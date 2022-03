Nože a krev v Ostravě. Šel vyhnat nájemníky, skončilo to pokusem o vraždu

Štefan I. vytáhl zavírací nůž a oběti zasadil čtyři bodnořezné rány. Jedna z nich pronikla do břicha, další do zad. Výsledkem byl pneumotorax a krvácení do dutiny břišní. Muž přišel o litr krve. „Zranění ho bezprostředně ohrožovala na životě,“ dodal státní zástupce, který Štefana I. žaloval z pokusu o vraždu.

Trest a odvolání

Krajský soud v Ostravě násilníka poslal na třináct let za mříže. To se obžalovanému nelíbilo. Odmítl právní kvalifikaci o výši trestu. Zastání hledal u Vrchního soudu v Olomouci, ke kterému se odvolal. V těchto dnech si vyslechl jeho verdikt, který jej ale nepotěšil. „Jeho odvolání jsme jako nedůvodné zamítli. Rozhodnutí prvního stupně jsme potvrdili,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Štefan I. tvrdil, že to sice byl on, kdo konflikt vyvolal, poté se však jen bránil. „Ten muž tam seděl a něco jedl z misky. Obořil jsem se na něj: ,Co tady děláš, pi..!´ On vstal a odpověděl: ,A co ty tady děláš, pi..!´ Byl jsem vytočený, praštil jsem ho obuškem po rukách. Vím, že jsem zareagoval nepatřičně. On byl ale drzý. Dal jsem mu pěstí, on mi to vrátil. Porvali jsme se,“ vypověděl.

Nájemník poté odešel do kuchyně a vrátil se s nožem v ruce. „Byl úplně nepříčetný,“ řekl Štefan I., který se podle svých slov cítil ohrožený. V kapse nahmatal zavírací nůž. Jak protivníka poprvé bodl, prý neví. Později vyšel ven a k přijíždějícím policistům se vydal s rukama nad hlavou. Až později se dozvěděl, že nájemníka vyhazoval úplně zbytečně. Ten už měl totiž i se svou přítelkyní sbaleno a druhý den se hodlali vystěhovat. K činu došlo v prosinci předloňského roku.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.