/FOTO, VIDEO/ Rockový klub Sklep v Ostravě-Vítkovicích patřil v devadesátých letech minulého století k nejznámějším v Ostravě. Nacházel se v domě v Mečnikovově ulici, kde možná došlo k vraždě. Nyní je objekt opuštěný a chátrá…

Budova, v níž byl rockový klub Sklep, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Ve své době byl klub vyhledávaným zábavním místem mladých lidí z celé Ostravy. V sobotu 13. prosince 1997 přišla tehdy dvacetiletá Lucie Vinarská s přáteli. Následujícího dne 14. prosince 1997 její tělo nalezl náhodný chodec v lesním porostu za obcí Proskovice poblíž silnice vedoucí do obce Krmelín. Lokalita se od rockového klubu nachází přibližně osm kilometrů. Podle kriminalistů nešlo o místo vraždy. Někdo tam musel dívku dovézt autem.

Jednou z možností je, že dívka zemřela v budově v Mečnikovově ulici. Ne přímo v prostorách klubu, ale někde v několikapatrovém rozsáhlém objektu, kde se v té době nacházelo několik firem. V jednom z pater se v té době točily i filmy pro dospělé.

Rockový klub Sklep byl ve své době velmi populární. Jen osudný večer ho navštívilo 315 lidí. Policisté se všemi mluvili, s některými opakovaně, vyslechli i řadu dalších osob.

Návštěvníci

Dívka do klubu chodila pravidelně a s řadou návštěvníků se osobně znala. Že by si jejího odchodu nikdo nevšiml, je podle policistů nepravděpodobné.

„Časový snímek, který jsme sestavili z výslechů návštěvníků klubu, nám mapuje její pohyb až do třetí hodiny ranní 14. prosince. Zde nám stopa mizí,“ uvedl kriminalista obeznámený s případem.

Dívku někdo uškrtil. Policisté zajistili biologické stopy, z nichž získali DNA. „Měli jsme biologické stopy. Prověřili jsme kvantum lidí, bylo to k tisícovce. Žádnou shodu jsme ale nenašli,“ uvedl policista.

Promlčeno

Případ je od prosince 2017 promlčen. Promlčecí doba je dvacet let. Měsíc před jejím uplynutím policisté učinili poslední pokus, jak vraha dopadnout. Svolali tiskovou konferenci, na které informovali, že pokud někdo na pachatele anonymně ukáže, nebudou po zdroji informací pátrat. Policisté jsou totiž přesvědčeni, že jim někteří z návštěvníků diskotéky neřekli celou pravdu.

„Domníváme se, že některé osoby například nechtěly vystupovat v kauze jako svědci, případně nechtěly označit nějakou osobu blízkou nebo známou. Nebo chtěly na policii trávit co nejméně času a raději řekly, že nic neviděly,“ nastínil různé varianty kriminalista. A někdo z dotyčných mohl vraha znát. Ani to však nezabralo.

Vrah již sice nemůže být postaven před soud, jakmile se však objeví nové informace, případně se najde shoda DNA v databázi, policisté jsou připraveni případ znovu otevřít.

Prázdný

V současné době je objekt opuštěný. Visí na něm plakát s neúplným číslem o možnosti pronájmu. Kdysi zde byla i restaurace a několik firem. Zdevastovaný vstup do sklepních prostor slouží jako přístřešek bezdomovcům. Přes cestu, přímo naproti budovy, je rodinný dům. Jeho majitel Deníku řekl, že ho koupili před zhruba deseti roky. „To už diskotéka neexistovala. Slyšeli jsem ale, že to tu bylo hrozné. Zfetovaní lidé, návštěvníci souložící před diskotékou, křik, prostě děsivé. To si ani neumím představit,“ řekl Deník nový majitel.

Bývalý rockový klub Sklep, Ostrava



Kde stojí: Budova, v níž se klub nacházel, stojí v Mečnikovově ulici v Ostravě-Vítkovicích nedaleko policejní stanice.

GPS lokace: 49.8089397N, 18.2487578E

Co se v něm stalo: V prosinci 1997 zde byla naposledy viděna živá Lucie Vinarská, jejíž tělo se později našlo v lesíku zhruba osm kilometrů od klubu. Místo nálezu nebylo místem vraždy. K ní mohlo dojít v budově, v níž sídlil rockový klub.

Kdy klub fungoval: Rockový klub Sklep se otevíral na jaře 1994 a fungoval do roku 2000.

Kdy diskotéka zažila největší slávu: Ve druhé polovině devadesátých let minulého století, kdy se pro mladé lidi z celé Ostravy stala vyhledávaným místem.