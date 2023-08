Podle obžaloby byl součástí sedmnáctičlenného komanda, jež v neděli 7. října 2018 v obci Březová na Opavsku přepadlo vozidlo příznivců SFC Opava, kteří se vraceli ze zápasu svého týmu. Akci baníkovci plánovali několik týdnů a detailně se na ni připravovali. Rozbili auto a zmocnili se vlajek.

Já ne!

Martin Š. se jako jediný nepřiznal. Zbylých šestnáct mužů během soudu uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, případně prohlásili vinu. Třináct z nich vyvázlo s podmíněným odsouzením, tři by měli jít do vězení na pět let.

Chuligáni Baníku se odvolávali na tradice, reakce soudu byla nekompromisní

„Zásadním způsobem odmítám, že bych se dopustil jednání, které je mi kladeno za vinu. Na místě činu uvedeném v obžalobě jsem se vůbec nenacházel,“ prohlásil Martin Š. Potvrdil jen, že se osudného dne dostavil na svolaný sraz do ostravské restaurace Kotva, odkud komando v několika vozech odjelo do Březové. On ale zůstal v Ostravě.