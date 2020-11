Opilí Ukrajinci se porvali před ubytovnou v Kopřivnici. Soud nyní řeší smrt

Drama se odehrálo letos v květnu před ubytovnou v Kopřivnici, kde probíhala pouliční pijatyka. Samotný incident, do něhož se zapojili i další lidé, zřejmě vyvolal Ukrajinec (37 let), jenž později na následky zranění zemřel. V opilosti údajně všechny kolem sebe provokoval. To se mu nakonec stalo osudným.

Muž se u soudu přiznal k napadení krajana. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Případem potyčky mezi ukrajinskými dělníky, která skončila smrtí, se v úterý začal zabývat Krajský soud v Ostravě. K zemi jej poslal jeho krajan (24 let). Podle státního zástupce to bylo v době, kdy se již situace uklidnila. Oběť navíc byla tak opilá, že ledva stála na nohou a neměla šanci na obranu. Vše zachytily kamery. Na záběrech je vidět, jak obžalovaný Ukrajinec ještě předtím, než se dostal do přímého kontaktu, zaujal bojový postoj a naznačoval výpady. Poté muže srazil na chodník. Další útok Otřesený protivník se s velkými obtížemi postavil. V té chvíli ho útočník napadl podruhé. „Prudce jej strčil náhle oběma rukama do hrudníku. Poškozený silně narazil hlavou na betonový chodník,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský s tím, že výsledkem byla velmi vážná poranění, včetně krvácení do mozku. Po dvou dnech starší z Ukrajinců v nemocnici zemřel. Jeho krajan se zodpovídá z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozí mu osm až šestnáct let vězení. V úterý se před soudem k činu přiznal. „Ano, jsem vinen. S tím, co je uvedeno v obžalobě i s právní kvalifikací, souhlasím,“ prohlásil. Vzápětí projevil ochotu jednat se státním zástupcem o dohodě o vině a trestu. Bez pomoci Kromě obou cizinců se na místě potyčky nacházel i našinec (31 let), který se předtím dostal do konfliktu s Ukrajincem, jenž později v nemocnici zemřel. Před soudem stojí kvůli trestnému činu neposkytnutí pomoci. Zraněného muže nechal nejméně dvacet minut bezvládně ležet na zemi. „Nepokusil se mu poskytnout první pomoc nebo přivolat záchranáře,“ prohlásil Legerský. Také obžalovaný muž z Moravskoslezského kraje by rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Státní zástupce prohlásil, že bude jednat s oběma aktéry. Pokud najdou společnou řeč, návrhy by mohly být soudu předloženy již ve středu. Senát je poté buď schválí, nebo odmítne.

