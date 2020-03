Mladíci se domluvili, že z areálu jedné z firem v Ostravě-Radvanicích odnesou část kovového odpadu a starší pneumatiky.

"Nejdříve si svůj lup měli nachystat za plot firmy a následně část věcí si měli odvést," popsala mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

Zbylou část kovového odpadu už ale odnést nestačili, vyrušila je totiž žena, která je při činu viděla.

"Zakřičela na ně a mladíci utekli. Následně se na místo dostavili policisté, kteří bezprostředně po činu dopadli dva podezřelé muže. Tito se po chvíli mužům zákona přiznali ke krádeži tzv. šrotu a také doznali, že na tento skutek byli tři," uvedla dále mluvčí.

Kriminalisté vypátrali i třetího podezřelého muže. Podezřelí si vyslechli, že jim za krádež plechů nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to z důvodu nouzového stavu. Na to jeden měl jeden z obviněných mužů do výslechu uvést: „Ani nevím, co to znamená. Na zprávy se nedívám, ani nečtu noviny…“

"Zajištěný lup byl vrácen majiteli. Uvedeného jednání se dopustili v době nouzového stavu, proto trojici pachatelů hrozí trest odnětí svobody za zločin od dvou do osmi let. Za normálních okolností je trestní sazba u tohoto přečinu maximálně dva roky, v době nouzového stavu je tedy hrozící až čtyřnásobně přísnější. Nelze tedy ani konat zkrácené přípravné řízení. Zpřísnění trestní sazby v době stavu nouze týká také například podvodu či zpronevěry," doplnila policejní mluvčí.