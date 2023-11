Vše se dělo v letech 2017 až 2021. Josef H., kterému je ve skutečnosti pětačtyřicet let, pochází z Olomoucka. V posledních letech bydlel na Karvinsku, odkud podnikal své „výpady“ na sociálních sítích. Nejmladší oběti bylo devět let. Jedné ze školaček jako odměnu za její fotografie nabil kredit do mobilního telefonu.

U některých ale zvolil výhrůžky. Scénář byl vždy stejný. Nejprve si získal jejich důvěru, poté jim zaslal své intimní snímky. Vzápětí je přiměl k obdobného kroku. Ve chvíli, kdy pochopily závažnost situace a odmítly pokračovat, začal je vydírat.

„Jakmile odmítla pokračovat v zasílání fotografií a videosouborů, vyhrožoval jí, že dříve dobrovolně poskytované fotografie intimního charakteru zašle její matce,“ popsal jeden z případů státní zástupce. Když Josef H. s vydíráním neuspěl, přestal s obtěžováním. Jedna z dívek se ale zalekla a nátlaku podlehla.

Svou roli sehrál i alkohol, který Josefu H. dodával odvahu. Pod jeho vlivem se připojoval k sociálním sítím. „Na trestné činnosti se podílelo i nadužívání alkoholu obviněným,“ konstatoval žalobce. Josef H. již podstoupil léčbu, v níž chce pokračovat.

Dosud netrestaný muž se u soudu ke svým činům odmítl vyjádřit. Odkázal jen na dohodu o vině a trestu uzavřenou se státním zástupcem, v níž se ke všem činům přiznal. V rámci závěrečné řeči a posledního slova pouze uvedl, že všeho lituje. „Jsem si vědom, že jsem udělal chybu. Ublížil jsem hodně lidem. Potáhne se to se mnou dlouho. Chci to napravit,“ prohlásil.

Soud nakonec dohodu o vině a trestu beze změny schválil. Za sexuální nátlak a další mravnostní činy uložil Josefu H. pětileté vězení, nařídil mu také protialkoholní léčbu. Verdikt na místě nabyl právní moci.

Predátoři na sítích

Podobné případy řešil i Okresní soud v Ostravě. Jedním z obžalovaných byl třicetiletý muž z Ostravy. Na sociálních sítích oslovoval školačky ve věku od třinácti do patnácti let. Dokázal je přesvědčit, aby mu zasílaly své intimní fotografie a videa. S některými se osobně sešel. S jednou dokonce navázal intimní vztah. Vše se dělo dobrovolně, bez násilí. Muž se ke všemu přiznal. „Lituji toho. Je to moje největší pitomost, kterou jsem provedl,“ prohlásil obžalovaný, který ale jako spoluviníky označil i rodiče dívek. Podle něj měli dohlížet na to, co jejich dcery na počítači dělají. „Rodiče by jim měli dát přes zadek. Já bych to tak určitě udělal,“ prohlásil. Od soudu odešel s podmíněným tříletým trestem a ambulantní léčbou.

Oběťmi i chlapci

Oběťmi však nemusejí být jen dívky. Ostravský okresní soud před časem potrestal šestačtyřicetiletého muže z Ostravska. Ten se na internetové dětské seznamce vydával za šestnáctiletou dívku toužící poznat chlapce ve věku kolem patnácti let. Po chvilkové komunikaci a získání si důvěry po nich žádal intimní fotografie. Ještě předtím jim odeslal snímky odhalených slečen. Řada obětí lest neprohlédla a zaslala mu své fotky v domnění, že komunikují s dívkou. Nejmladšímu chlapci bylo jedenáct let. Dosud netrestaný muž projevil lítost. „Je mi to líto. Vydával jsem se za slečnu kolem šestnácti let. Chlapce jsem vyhecoval tím, že jsem jim posílal fotky nahých dívek,“ prohlásil. Uvedl také, že ho vzrušují mladší chlapci. „Nikdy jsem ale nechtěl uskutečnit setkání naživo. Přes internet mi to stačilo,“ dodal.