Smutný konec fotbalového kapitána z Fulneku. Gamblerství ho přivedlo za mříže

Osm let žaláře, propadnutí majetku a náhrada bezmála dvousetmilionové škody. Takový je definitivní trest pro Davida Sukupa (47 let), bývalého kapitána klubu Fotbal Fulnek, jenž v oddíle stále figuruje jako místopředseda. Sukup coby ekonom soukromé firmy během téměř deseti let zpronevěřil 300 milionů korun. Peníze prosázel v kurzovních sázkách, část použil i na financování fulneckého fotbalu.

David Sukup (na archivnim snímku z jednání u ostravského soudu) neuspěl s odvoláním u vrchního soudu. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch