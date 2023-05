Martin Š. od samého počátku odmítá, že by se jako člen baníkovského komanda zúčastnil přepadení fanoušků Opavy, kteří se autem vraceli ze zápasu svého týmu. Baníkovci v obci Březová na Opavsku připravili rafinovanou silniční past, kdy předstírali defekt. Když Opavané ve svém autě zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Zmocnili se klubových věcí rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli.

Trumf žaloby

Hlavní trumfem obžaloby proti Martinu Š. je jeho otisk prstu na kapotě auta Opavanů. Obžalovaný se v pondělí snažil soudu vysvětlit, jak se otisk na vozidlo dostal. Nešlo však o klasickou výpověď. Martin Š. pouze přečetl předem připravené prohlášení. Vzápětí uvedl, že od této chvíle nebude odpovídat na žádné dotazy senátu a státního zástupce.

VIDEO: Baníkovcům hra na hodné hochy nevyšla. Od soudu odcházeli zděšeni

„S ohledem na závažnost a komplikovanost této věci a vzhledem k tomu, že jsem z této věci velice nervózní a nechtěl bych u soudu uvést něco jiného, než bylo ve skutečnosti, připravil jsem si svou výpověď písemně,“ řekl na úvod.

V následujících větách důrazně odmítl svou vinu. „Zásadním způsobem odmítám, že bych se dopustil jednání, které je mi kladeno za vinu. Na místě činu jsem se vůbec nenacházel,“ prohlásil.

Domlouval rvačku

Uvedl, že většinu z již dříve odsouzených baníkovců zná. Několik dnů před událostí jej dva z nich požádali, aby odjel do Opavy domluvit rvačku. „Abych se s jedním člověkem zkontaktoval a pokusil se domluvil střet našich fanouškovských klubů. Sdělili mi konkrétní adresu v Opavě a detailně popsali vozidlo, kterým ten člověk jezdí. Šlo o Škodu Octavia nové generace světle modré barvy,“ uvedl Martin Š.

Od kamarádů se dozvěděl i registrační značku. „Dostal jsem tento úkol, nic jiného mi nebylo řečeno. Nic jiného jsem neměl dělat,“ dodal Martin Š. Na místo se rozjel v sobotu 6. října 2018, den před útokem na opavské fanoušky.

Kdo řídil

Do Opavy jel ještě s někým. O koho se jednalo, neřekl. „Já jsem neřídil, protože nemám řidičák. Řídila osoba, kterou považuji za osobu blízkou, proto nechci uvádět její jméno, abych jí svou výpovědí nepřivodil nějaké problémy,“ vysvětlil. Jak zdůraznil, cíleně si s sebou nebral telefon. „Dojeli jsme na konkrétní adresu v Opavě, bylo to takové menší sídliště,“ uvedl Martin Š. Před jedním z domů stála uvedená škodovka. „Seděl jsem v autě, aby mě nikdo zbytečně neviděl. Čekal jsem, až ten člověk vyjde z domu. Seděl jsem tam více než hodinu. Zbytečně. Nikde nikdo. Už jsem nemohl déle čekat,“ řekl Martin Š.

Baníkovci využili šanci. U soudu se přiznali k účasti na přepadení Opavanů

Nakonec vystoupil a dopravní značky v okolí polepil nálepkami Baníku Ostrava. „Potom jsem jednu nálepku nalepil na to auto. To mezi fanouškovskými kluby znamená, že se blíží derby, a že se chceme s druhou stranou střetnout (derby se hrálo v listopadu 2018 – pozn. red). Nálepku jsem nalepil přímo na čelní sklo auta, aby si toho ten člověk všiml,“ řekl Martin Š. Jak dodal, před nalepením celé vozidlo obešel. A tak prý mohlo dojít k tomu, že se dotkl kapoty.

Sraz

V nedělí 7. října 2018 vyrazil do restaurace Kotva v Ostravě, kde měli baníkovci sraz před odjezdem na Opavany. O chystané akci prý ale neměl potuchy. „Druhý den jsem přišel na sraz v restauraci Kotva. Na srazu jsem si vypnul telefon, protože mi to někdo řekl. A je to běžné. Stejně jsem ho měl už skoro vybitý. Klukům jsem řekl, že se mi nepodařilo zkontaktovat toho člověka a domluvit střet. S kluky jsem chvilku poseděl. Pak řekli, že jedou do Opavy. Nevěděl jsem proč, neslyšel jsem, že by se něco konkrétního domluvilo. Protože jsem v té době měl podmínku a nechtěl jsem mít problémy se zákonem, rozhodl jsem se, že tam nepojedu. Šel jsem cvičit do fitness centra v Ostravě-Zábřehu,“ uvedl Martin Š. s tím, že mu to mohou potvrdit nejen samotní baníkovci, ale také známý z fitka.

Obhajoba tohoto člověka navrhla předvolat jako svědka. Soud se ho již snažil zkontaktovat, zatím neúspěšně. Hlavní líčení bude tento týden pokračovat výpověďmi již odsouzených baníkovců. Zda padne verdikt, není jasné.