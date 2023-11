„Lituji toho, nechci prožít rané dětství svého syna ve vězení,“ zaznělo u Krajského soudu v Ostravě. Pokus o obměkčení senátu ale nevyšel. Každý z trojice dostal pět let vězení. Přitížila jim zejména jejich minulost, konkrétně to, že již byli za fotbalové násilnosti potrestáni. Jeden z odsouzených svého času figuroval jako vůdce baníkovských chuligánů, další se netajil svou násilnickou filozofií. Nedlouho po útoku na opavské fanoušky napsal: „Chodím bít lidi. Normálně po ulici někoho sesekat většinou nemůžeš, takhle ti to aspoň trochu tolerují. V novinách o tobě napíšou že si bezmozek, svalnatý alkoholik a máš to… Je to moje životní vášeň, nevím co bych dělal, kdyby nebylo chuligánství… Tak jako Jágr miluje hokej a nedokáže s ním skončit, protože ho to naplňuje, tak já to mám s chuligánstvím jako takovým…“

Odvolání

Své argumenty a přísahy zopakovali v úterý u odvolacího olomouckého soudu. Ten již nerozhodoval o jejich vině, kterou prohlásili, ale pouze o výši trestu. U Lukáše D. (27 let) z Karviné a Petra H. (32 let) z Karviné odvolání zamítl jako nedůvodné a pětileté tresty potvrdil. U Lukáše L. (30 let), rovněž z Karviné, původní verdikt zrušil a vynesl nový rozsudek.

Důvody však byly ryze formální a trest zůstal stejný, tedy pětiletý. Proti verdiktu Vrchní soudu v Olomouci již není odvolání. Lukáš D. a Lukáš L., kteří jsou na svobodě, budou muset po obdržení předvolání nastoupit do vězení. Petr H. si již za mřížemi odpykává předchozí trest, pobyt se mu tak prodlouží o pět roků.

Jak to bylo

Soud celou akci z podzimu 2018, jež vyvrcholila přepadením Opavanů, označil za detailně naplánovanou a vysoce sofistikovanou. V té době fotbalisté Opavy kvůli rekonstrukci svého stadionu hráli domácí zápasy v Brně. Baníkovci jejich chování a zvyky zmapovali 22. září během zápasu s Teplicemi. Sledovali je přímo na brněnském stadionu i cestou zpátky do Opavy. Všímali si, kdo se stará o hlavní vlajky, jakým autem jezdí, jakou zvolili trasu.

Úkoly měli jasně rozdělené, vše řídili z motorestu mezi Brnem a Ostravou. Pořizovali si předplacené anonymní SIM karty, různé telefony, své tradiční mobily vypínali. Půjčovali si auta, dokonce i s polskou registrační značkou. Svolali také komando, které pak provedlo samotné přepadení v podvečerních hodinách 7. října 2018.

Defekt

Maskovaní násilníci v obci Březová na Opavsku připravili rafinovanou silniční past, kdy předstírali defekt. Když Opavané ve svém autě zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Zmocnili se batohu s klubovými věcmi rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli. V zavazadle byla i peněženka, kterou opavský fanoušek našel druhý den v poštovní schránce. Nic nescházelo.

Policisté by se o incidentu zřejmě nikdy nedozvěděli, kdyby jeden z útočníků nezahodil klíčky od vozu do pole. V přítmí se je osádce nepodařilo najít. A jelikož se jednalo o firemní auto, řidič musel vše nahlásit.

Dopadení

K odhalení a usvědčení pachatelů nasadila policie nejmodernější techniku a postupy. Několik chyb udělali i samotní fanoušci. Svou roli sehrála analýza DNA, sledování mobilů i vzájemné komunikace. K zadržení došlo v lednu 2019. Použita byla i zásahová jednotka. Někteří z baníkovců totiž ovládali bojová umění.

Tresty

Dvanáct baníkovců uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, která jim zaručila podmíněné tresty. S podmínkou vyvázl i další obžalovaný, který prohlásil vinu. Výše zmínění tři muži půjdou do vězení na pět let. U všech šestnácti jsou již rozsudky pravomocné. K šesti rokům a devíti měsícům byl zatím nepravomocně odsouzen poslední ze sedmnácti souzených.