Krajský soud v Ostravě vynesl ve čtvrtek rozsudek nad dvanácti fanoušky fotbalového klubu FC Baník Ostrava, kteří se v říjnu 2018 zúčastnili loupežného přepadení příznivců fotbalové klubu SFC Opava. Senát souhlasil s dohodami o vině a trestu, kterou s nimi uzavřel státní zástupce Vít Legerský.

Díky ní vyvázli s tříletými podmíněnými tresty s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Dostali také zákazy vstupu na stadiony od pěti do deseti let a peněžité tresty v rozmezí od 45 000 do 109 500 korun.

Sedmnáct obžalovaných radikálních fandů Baníku Ostrava představuje velmi pestrou společnost. Jsou mezi nimi dva inženýři, nezaměstnaní, dělníci, odborní pracovníci, obchodníci i spolumajitelé firem. Někteří dosud nestáli před soudem, další mají za sebou trestní minulost.

Souzeno bylo sedmnáct baníkovců, pět z nich ale se státním zástupcem dohodu neuzavřelo. Jeden z aktérů ji zcela odmítl, další od jednání ustoupili poté, kdy se dozvěděli, že pro ně žádá nepodmíněné tresty.

U dvanácti „dohodářů“ je čtvrteční verdikt pravomocný. Hlavní líčení se zbývajícími pěti obžalovanými bude pokračovat příští rok v lednu.

JEDNÁNÍ

Baníkovci původně nevypovídali nebo vinu popřeli. Zvrat v ostře sledované kauze, která se před soud dostala letos v srpnu, nastal počátkem října. Státní zástupce tehdy oznámil, že uzavřel dohodu o vině a trestu s jedním z obžalovaných, což u závažných zločinů umožňuje novela trestního zákoníku platná od 1. října.

Vzápětí i další obhájci prohlásili, že o této možnosti budou uvažovat. Třítýdenní vyjednávací maraton skončil uzavřením dvanácti dohod.

PAST

K přepadení došlo 7. října 2018 v Březové na Opavsku. Opavští fanoušci se vraceli z utkání v Brně, kde Opava kvůli opravě svého stadionu hrála domácí zápasy. Baníkovci se podle žaloby na přepadení dlouhodobě připravovali.

Zvyklosti a chování Opavanů zmapovali při jednom z jejich dřívějších výjezdů do Brna.

V Březové na ně 7. října nalíčili past v podobě fingovaného defektu na vozidle. Když opavští fandové zastavili, rozběhli se k nim útočníci v kuklách a s různými předměty v rukou.

Rozbili okno a otevřeli kufr, z něhož vzali vlajky a další věci. Vzápětí odjeli. Ještě předtím odhodili do pole klíčky vytržené ze zapalování. Škoda na vozidle byla vyčíslena na třiašedesát tisíc korun.

TMA A ŠOK

„Stálo tam auto, přibrzdili jsme a chtěli ho objet. Pak nás zablokovala další auta, zepředu i zezadu. Byl to šok. Byla tma, ti lidé měli kukly bez symbolů. Nikoho jsme nepoznali, nebylo je možné ani jinak identifikovat,“ řekl Deníku opavský fanoušek, kterého v té chvíli údajně nenapadlo, že by mohlo jít o baníkovské komando.

„Něco takové už nechci zažít,“ prohlásil. Navzdory rivalitě až nenávisti mezi příznivci obou týmů již při minulém jednání vyjádřil přání, aby baníkovci vyvázli s co nejnižšími tresty a případ brzy skončil.

Jak dodal, fanoušci Opavy by přepadení policistům nikdy nehlásili. Auto, ve kterém jeli, však bylo služební a odhozený klíč nedokázali v poli nalézt. Řidič proto musel volat zaměstnavateli, kde se dozvěděl, že přivezení nových klíčů je podmíněno oznámením policii.

Vyšetřování trvalo několik měsíců. Při zatýkání baníkovského komanda asistovali příslušníci speciální zásahové jednotky. Někteří z fanoušků mají totiž za sebou násilnickou minulost, další se věnují bojovým sportům.