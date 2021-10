„Bylo to na stránkách televize,“ prohlásil Michal H., který se před několika roky pustil do nebezpečného drogového obchodování. Za kryptoměnu bitcon nakoupil nejméně dvacet tisíc tablet extáze a další drogy, které si nechal posílat poštou. Jeho zisk činil 700 tisíc korun. Kromě toho doma pěstoval konopí.

Verdikt

Ve středu si u Krajského soudu v Ostravě vyslechl verdikt – pět a půl roku žaláře. Před přísnějším trestem ho zachránily lítost a zejména prohlášení viny. Původně mu hrozilo osm až dvanáct let žaláře. Díky prohlášení viny mu soud mohl uložit trest pod zákonnou sazbu. „Využil dobrodiní tohoto institutu,“ řekl předseda senátu Ondřej Běčák.

Kromě Michala H., který vše organizoval, stanuli před soudem i další čtyři mladí muži, kteří na Ostravsku a Karvinsku extázi z darknetu distribuovali.

Stodolní, technoparty

Drogy mimo jiné prodávali v klubech ve Stodolní ulici a na různých technoparty. Také oni se ke všemu přiznali a prohlásili vinu. Jeden z nich stráví ve vězení čtyři roky, zbývající tři, jejichž podíl na drogové distribuci nebyl tak velký, vyvázli s podmíněnými tresty.

Jak ale předseda senátu zdůraznil, u dvou z nich soud zvažoval uložení nepodmíněných trestů. Sebereflexe obžalovaných, lítost a přiznání nakonec přesvědčily soud, aby je do vězení neposílal. Současně jim ale k podmíněným trestům stanovil dohled probačního úředníka, oba také musejí zaplatit 100 tisíc korun.

Lítost

Michal H. u soudu prohlásil, že všeho upřímně lituje. „Chtěl bych říct, že mě to velice mrzí, neuvědomoval jsem si, co to může způsobit. Byla to neuváženost,“ uvedl. Jak dále zdůraznil, s drogovými zločiny přestal několik měsíců před svým zatčením.

„Měl jsem obavy o rodinu, blížilo se narození dcery. Už jsem s tím nechtěl mít nic společného,“ uvedl. V té době mu však již policisté byli na stopě a později ho i s komplici zatkli.

Rozsudek krajského soudu není zatím pravomocný. Někteří obžalovaní, včetně Michala H. si ponechali lhůtu k vyjádření, státní zástupce souhlasil pouze s jedním podmíněným trestem, u ostatních si také ponechal lhůtu k vyjádření.