Tragédie, kterou se od pondělí zabývá ostravský krajský soud, se odehrála letos v neděli 23. července v Bruntále, konkrétně v bytě číslo 33 v 6. patře domu v ulici Uhlířské. Obětí je Petra P. (43 let). Podle obžaloby jí drogu podal její druh Martin B. Žena v té době byla silně opilá. Pokud senát uzná Martina B. vinným, mohl by ve vězení strávit deset až osmnáct let, což je trest srovnatelný s trestem za vraždu.

Injekce

„Z injekční stříkačky měl část směsi užít nitrožilně. Přesně nezjištěnou část směsi s přesně nezjištěným množstvím omamné látky fentanyl aplikoval rovněž nitrožilně své družce vědom si její aktuální silné opilosti. Následkem toho došlo u poškozené ke kombinované intoxikaci alkoholem a fentanylem a jejímu následnému úmrtí,“ uvedl státní zástupce.

Drogu podle obžaloby zajistila jejich známá. Šlo o protislužbu za možnost přespání v bytě. Fentanyl přinesla 22. července ve formě transdermální náplasti zabalené v originálním balení. Látku téhož dne připravila k nitrožilní aplikaci. Poté směs natáhla do dvou injekčních stříkaček. Jednu použila sama, druhou předala Martinu B. Údajně jako poděkování za výše zmíněnou možnost přespání.

Na hlavách tetování, na rukou krev. Tyto kérky byly k vidění u ostravského soudu

O den později podle žalobce připravila ráno další dávku. Tentokrát k náplasti použité předchozího dne přidala další část náplasti, aby byl účinek silnější. Směs „natáhla“ do dvou injekčních stříkaček. Jednu použila sama, druhou Martin B. Stejná situace se opakovala i kolem 16. hodiny. Jak uvádí obžaloba, tentokrát Martin B. část drogy píchl i své družce, jež zemřela.

Přiznali, se ale…

Stejný trest, tedy 10 až 18 let, hrozí i obžalované ženě, která transdermální náplast obsahující fentanyl zajistila. Oba se v podstatě přiznali k tomu, co je uvedeno v obžalobě. Vinu na smrti ale odmítají. Podle nich ji způsobil alkohol. Oběť měla v sobě kolem pěti promile alkoholu. Rozhodující bude výslech soudních znalců, kteří by se měli detailně vyjádřit k příčině smrti.

„Cítím se vinen, ale nesouhlasím s právní kvalifikaci. Necítím příčinnou souvislost mezi smrtí družky a užitím fentanylu,“ prohlásil Martin B., který odmítl jedenáctiletý trest, který mu v obžalobě navrhl státní zástupce. Také obžalovaná žena vinu odmítla. Přiznala se pouze k tomu, že donesla fentanylovou náplast, z níž několikrát drogu připravila. Žalobce pro ni požaduje deset let a tři měsíce. „Na smrti jsem se nepodílela, takový trest odmítám,“ řekla obžalovaná.

Patnáct let žaláře

Tento měsíc ostravský soud uzavřel jiný fentanylový případ, tentokrát z Opavska. Obžalovaným byl Petr F. z Opavy. Vloni v dubnu ve třetím patře domu v Opavě-Kylešovicích s kamarádem žvýkali fentanylové náplasti. Přítel se udusil zvratky.

„Transdermální náplast po menších částech opakovaně perorálně užil, následkem čehož u něj došlo ke kombinované intoxikaci a následnému úmrtí. Bezprostřední příčinou smrti bylo udušení aspirací zvratků při otravě fentanylem,“ uvedl soudce, který se pozastavil nad následným jednáním obžalovaného. Ten nechal kamaráda několik desítek hodin ležet v bytě. Bezvládné tělo si dokonce nafotil.

Bělský les. Zóna oddechu i smrti. Soud řeší, zda šlo o vraždu, či nutnou obranu

Snímek poslal známé s tím, že to trochu přehnali. Dodal, že přítel je K.O. a bude se z toho dlouho probírat. Vzápětí odjel do Ostravy pro pervitin. Po návratu do Opavy šel spát. Až další den nad ránem zjistil, že kamarád je mrtvý. Napsal to své známé a tělo si nafotil. Linku 112 vytočil až za bezmála dvě a půl hodiny. Později ještě přes mobilní aplikaci řešil s dalšími lidmi, jak mají v případě potřeby vypovídat. Policie v jeho telefonu našla nejen celou komunikaci, ale také fotografie těla. Soud mu vyměřil patnáct let žaláře.

Spolu s ním byla souzena i žena, od které fentanylovou náplast získal. Ta se k dodání náplasti přiznala a se státním zástupcem uzavřela dohodu o vině a trestu. Díky ní vyvázla se šestiletým vězením. Také jí hrozilo 10 až 18 let.