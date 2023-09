„Dopravní nehody zpravidla zinscenovali tak, že řidič staršího a levnějšího vozidla porušil povinnosti při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého. S vozidlem nečekaně vybočil ze směru své jízdy tak, že z pravého pruhu najel do levého, ve kterém se pohybovalo auto, jehož hodnota byla výrazně vyšší,“ popsal průběh nehod předseda senátu.

„Došlo ke střetu, při kterém dražší vozidlo narazilo nejprve do zadní části levnějšího vozu a pak do středových svodidel, do kterých opakovaně naráželo s cílem způsobit co nejrozsáhlejší škody na přední části vozidla a celém levém boku.“

Večer a v noci

Většina nehod se odehrála ve večerních a nočních hodinách. Vhodná místa organizátoři pečlivě vybírali, před samotnými nehodami si z jedoucích vozidel dávali různá znamení, například zapínali blinkry. Některá auta řídili obžalovaní, jindy „smluvení“ řidiči. K místu nehod jeli i lidé, kteří pak za úplatu vystupovali jako účastníci nehod a jednali s policisty daného státu.

Vražda v Bašce: Soud potrestal varhaníka, který v kostele ubodal kamaráda

Po návratu domů pak zplnomocnili další osoby, které kontaktovaly pojišťovny. Následovalo zajištění fotodokumentace a odborných posudků na vzniklé škody. Peníze chodily na účty najatých „pěšáků“.

„Pojistná plnění nechali zasílat spřízněným osobám na jejich účty vedené u několika bank. Poukázané pojistné plnění pak odčerpávali prostřednictvím bankomatů,“ dodal předseda senátu. Drahá auta se opravovala v obci Vendryně na Frýdecko-Místecku. Celkem šlo o bezmála čtyřicet zinscenovaných nehod. Škoda se vyšplhala na sedmnáct milionů korun.

Z Německa

Luxusní vozy jeden z obžalovaných přivážel z Německa. Přepisovaly se na různé osoby, a to i několikrát. Pojistky byly postupně sjednávány u několika pojišťoven. Levná vozidla použitá k nehodám pocházela z České republiky. Někteří majitelé tvrdili, že je někomu půjčili. Prý si ale nemohou vzpomenout, komu.

VIDEO: Rukavice šly dolů. Ničení politických billboardů v Ostravě u soudu

Velmi zajímavá byla výpověď muže z Karvinska, který si nejprve vůbec nedokázal vybavit, že měl na Slovensku dopravní nehodu. Teprve po předložení protokolů s jeho podpisem připustil, že tam asi byl. Muž, topící se v dluzích a řešící řadu exekucí, na většinu otázek odpovídal: „Nevím, nevybavuji si, nevzpomínám si.

Až se ucho utrhlo…

Na první pohled se zdálo, že neexistuje možnost, jak desítky případů spojit. A mnoho let tomu tak skutečně bylo. Vnitřní kontrolní systém pojišťoven však později našel několik shodných znaků. Jeden se týkal účtů, na které byla pojistná plnění odesílána. Následovalo rozsáhlé vyšetřování, obžaloba a hlavní líčení u ostravského krajského soudu.

Ten nakonec rozdal tři nepodmíněné tresty. S tím nejpřísnějším odešel Pavel L. (45 let), který dostal šest let ve věznici s ostrahou. Podle soudu byl hlavní organizátorem.

Vinen, či ne? Sousedská tragédie se vrací před ostravský soud

Hrozilo mu pět až deset let vězení. Jeho bratr Julius L. (43 let) by měl za mřížemi strávit dva roky. Na něj se vztahovala sazba od dvou do osmi let. Žalář čeká i Petra K. (44 let), a to na tři a půl roku, což je trest výrazně pod spodní hranici sazby, která u něj činila pět až deset let.

Pomohlo mu, že se přiznal a při vyšetřování popsal, jak celá skupina fungovala. Poslední ze čtveřice, Samuel K. (32 let), jehož podíl byl zanedbatelný, vyvázl s podmíněným odsouzením.

Samotného vyhlášení rozsudku se zúčastnili pouze bratři Pavel a Julius L. Oba se na místě odvolali. Státní zástupkyně si u všech ponechala lhůtu k vyjádření.