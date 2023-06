„Takto připravený kokain si aplikovali, a to tím způsobem, že každý z nich nosem vdechl jednu dávku,“ konstatovala předsedkyně senátu. Kromě toho pili alkohol. Druhý den ráno byl jeden z účastníků party – dvacetiletý Jaroslav H. – nalezen bezvládný na posteli.

K domu v Ostravě-Petřkovicích vzápětí dorazili záchranáři. Ti sice muže oživili, později ale v nemocnici zemřel. „Příčinou smrti bylo ovlivnění organismu kokainem, etodesnitazenem a alkoholem, po jejichž užití došlo k vdechnutí potravy a následnému otoku mozku,“ konstatoval státní zástupce, který ze smrti mladíka vinil Adama S. Tomu hrozil vysoký trest od deseti do osmnácti let. Žalobce pro něj požadoval deset roků vězení.

Rozsudek

V pátek Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek. Vyslechnout si jej přišla rodina Adama S. i otčím mrtvého Jaroslava H. „Víte, syna nám už nikdo nevrátí. Nejde tak ani o trest. Chceme vědět, jak to vlastně bylo,“ řekl Deníku před vynesením verdiktu. Matka Jaroslava H. neměla sílu k soudu dorazit. „Hrozně to prožívá. Říká se, že čas všechno zahojí. Není to pravda, je to naopak stále horší,“ konstatoval otčím, který Jaroslava vychovával od dětských let.

Muži hrozilo až osmnáct let vězení.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Soud nakonec Adama S. uznal vinným z několika drogových deliktů, které se týkaly prodeje a poskytování návykových látek. Za to mu vyměřil dvouletý podmíněný trest s odkladem na zkušební čtyřletou dobu. Během ní nesmí brát drogy ani užívat alkohol. Musí se také podrobit probačnímu dohledu.

Nejasnosti

Co se týká smrti Jaroslava H., soud dospěl k závěru, že nelze jednoznačně prokázat zavinění obžalovaného. Znalec z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství konstatoval, že na průniku zvratků do plic a dušení měly vliv tři látky.

„A to alkohol, kokain a etazen,“ konstatovala předsedkyně senátu a dodala: „Znalec nám nebyl schopen specifikovat, co by se stalo, pokud by jedna z těch látek odpadla. Kdyby byla jenom kombinace kokainu a etazenu, nebo jen kombinace alkoholu a kokainu, nebo kombinace alkoholu a etazenu. Ve všech případech mohlo, ale také nemuselo dojít k následku v podobě úmrtí.“

Podle soudkyně Jaroslav H. v minulosti minimálně jednou užil alkohol a kokain. „A následek v podobě zvracení a dušení nenastal,“ řekla soudkyně. Jak doplnila, soudu je známo, jak se do těla mrtvého dostal kokain a alkohol, kterého navíc nebylo tolik, aby sám o sobě způsobil zvracení a ochabnutí obranných mechanismů, kdy se člověk nevyzvrací mimo tělo. „Nevíme ovšem, za jakých okolností se do těla poškozeného dostala třetí látka, tedy etazen,“ uvedla předsedkyně senátu. Za těchto okolností nelze podle soudu jednoznačně hovořit o vině obžalovaného, tedy že podáním kokainu způsobil smrt kamaráda.

Zhroutil se

Jak soudkyně na závěr bez bližších podrobností uvedla, tragická událost zasáhla nejen do života pozůstalých, ale všech aktérů. „Umřel mi můj nejbližší kamarád. Psychicky jsem se zhroutil, byl jsem v nemocnici v Opavě. Chodím na ambulantní léčbu,“ vypověděl při zahájení hlavního líčení Adam S., který ale vinu za smrt přítele odmítl.

Podle jeho verze kokain na akci skutečně přinesl, ale jen pro sebe. Jaroslav H. ho údajně užil bez jeho vědomí. To ale podle soudu není pravda. Důkazy hovoří jasně o tom, že drogu připravil pro všechny tři a společně ji pak užili.

Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě není pravomocné. Dosud netrestaný Adam S. jej sice na místě přijal, státní zástupce se však odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci.