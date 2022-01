„To, co se stalo, je mi líto. Nesouhlasím ale s tím, že by se jednalo o úmyslný čin. Šlo jen o blbou souhru událostí,“ uvedl obžalovaný.

Osudného březnového dne loňského roku se po noční směně vracel z ocelárny ke svému autu. To stálo na místě vyhrazeném zaměstnancům závodu Doprava.

„Nevěděl jsem to. V tom prostoru a okolí jsem parkoval několik let,“ vypověděl Michał C. Než stačil nasednout do vozidla, přišel za ním další hutník. „Vyčítal mi, že parkuji na místě určeném pro dopravu, a že sám neměl kde zaparkovat. Řekl jsem mu, že si toho nejsem vědom. Ukázal mi ceduli, vyměnili jsme si názory a já chtěl odjet domů,“ vypověděl obžalovaný.

Podle státního zástupce do muže dvakrát najel. Poprvé se vše obešlo bez zranění, podruhé však dotyčný spadl a utrpěl zranění nohy.

Michał C. však prohlásil, že si je vědomý pouze jednoho najetí, a to navíc neúmyslného. Když se mu druhý motorista postavil před auto, do kterého mu navíc kopl, chtěl ho objet. Přitom musel nacouvat a najet na obrubník. „Jinak to nešlo. Když jsem chtěl vycouvat na obrubník, tak mi auto poskočilo dopředu, jak jsem spouštěl spojku. Viděl jsem, jak ten muž upadl,“ řekl Michał C., který vyběhl z auta. Prý chtěl mobilním telefonem přivolat pomoc, přístroj se ale „kousl“. Proto požádal známého o přivolání záchranářů.

Zraněný hutník se léčil pět týdnů. Náhradu škody po Michału C. nežádal, protože událost byla posouzena jako pracovní úraz s náhradou mzdy.

„Stále mě ale bolí koleno. Někdy je to při práci problém,“ řekl Deníku zraněný muž. Soud bude vyslýchat svědky, kteří incident viděli. Michałovi C., jenž po události podle svých slov přišel o práci, hrozí až tři roky vězení. Jednání bylo odročeno na březen.