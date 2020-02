Žena v osudnou chvíli připravovala s nožem v ruce večeři. Muž ji napomenul, že pije hodně vína. Jaroslava N. podle státního zástupce na kritiku reagovala tím, že manžela bodla nožem do břicha. Obžalovaná však tvrdila, že se napíchl sám.

Případem se na podzim loňského roku nejprve zabýval Krajský soud v Ostravě, který ženu uznal vinnou z ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozilo jí osm až šestnáct let vězení. Senát jí nakonec uložil trest na samé spodní hranici.

Jaroslava N. celé hlavní líčení proplakala. „Nebylo to úmyslně. Byla to vteřina,“ řekla se slzami v očích.

Proti verdiktu se odvolala k vrchnímu soudu, který v těchto dnech původní rozsudek potvrdil. „Odvolání jsme zamítli jako nedůvodné,“ řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že krajský soud správně rozhodl o právní kvalifikaci i trestu.

Senát neuznal obhajobu Jaroslavy N., která tvrdila, že se manžel sám nabodl.

„Udělal krok a nůž, který jsem držela v ruce, se mu vrazil do břicha. Myslela jsem, že se mu jen trochu zapíchl do špeku,“ řekla žena, která poté umyla nůž a dala jej do příborníku.

Manželovi řekla, aby si šel lehnout do ložnice. Když zjistila, že jde o vážné zranění, přivolala vnuka a syna, kteří kontaktovali záchranáře.

Podle znalců je ale vyloučeno, aby dvanácticentimetrový bodný kanál vznikl tak, jak vylíčila obžalovaná. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.