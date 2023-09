Za čtyři tisíce

Němec pracoval ve stavební firmě, v níž měl Messing vlastnický podíl. Podle žalobkyně vše zorganizoval právě Tomáš Messing. „Byl veden snahou poškodit politické hnutí Ostravak a jeho představitele zastoupené Richardem Čermákem a narušit tak politickou soutěž při konání voleb do zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Vítkovice v září 2022,“ uvedla státní zástupkyně, která Messinga označila jako politického reprezentanta a zmocněnce hnutí Vítkovičtí.

Messing si podle ní za 4000 korun najal Němce ke zničení billboardů, na kterých byl představitel hnutí Ostravak Richard Čermák z Vítkovic. „Telefonicky ho (Němce) kontaktoval a následně odvezl vozidlem do Ostravy-Vítkovic, kde ho instruoval, které konkrétní reklamní bannery má zničit,“ doplnila žalobkyně.

Nechal se vyfotit

Němec udělal vše, co se mu řeklo. Poškodil a poničil třináct billboardů. Některé se nacházely na plotech. U jednoho z nich banner strhl a hodil přes plot do zahrady. Netušil, že v domě bydlí známý Čermáka – lídra Ostravaku ve Vítkovicích, jenž v té době pobýval mimo kraj. Známý nynějšího starosty se vydal po stopách vandala. „Věděl jsem, jak vypadá. Šel jsem ho hledat. Byl na tramvajové zastávce. Vyfotil jsem ho. Ke všemu se přiznal,“ uvedl svědek.

Samotný starosta Čermák se k případu vyjadřovat nechtěl. Uvedl jen, že jako hnutí řešili ničení billboardů. „Bylo toho více,“ řekl. V rámci soudního jednání se přihlásil s nárokem na náhradu škodu ve výši 10 tisíc korun.

Přiznal se

Němec se po zahájení hlavního líčení ke všemu přiznal. Potvrdil, že si ho najal druhý z obžalovaných – Messing. „S panem Messingem jsme jeli do Vítkovic. Chtěl, abych sundal reklamy Ostravaka. Souhlasil jsem. Projeli jsme ta místa. Ukázal mi, co mám udělat. Pak odjel a já jsem to provedl. Zničil jsem 13 billboardů. Přecvakl jsem pásky, bannery sroloval a vyhodil do nejbližší popelnice,“ přiznal se u soudu Němec, který potvrdil, že za to dostal čtyři tisíce korun. Němec chtěl u soudu využít institutu prohlášení viny, což mu mohlo zajistit nižší trest. Když se ale dozvěděl, že základní sazba je od šesti měsíců do tří let, své přiznání viny vzal nepochopitelně zpět. Zopakoval však, že obžaloba je pravdivá.

Já to nebyl

Messing vinu rezolutně odmítl, a to i přesto, že jej Němec označil jako organizátora. Messinga v roli obhájkyně zastupuje někdejší elitní krajská státní zástupkyně Brigita Bilíková, která dozorovala nejzávažnější případy, například útok vítkovských žhářů. Před přibližně pěti roky ale státní služby opustila a přešla do advokacie. Messing u soudu šokoval prohlášením, ve kterém zmínil svého bratra.

„To, co je mi dáváno za vinu, se nestalo. Já to vnímám spíše jako konflikt mezi mnou a bratrem. Spolu jsme podnikali,“ řekl bez dalších podrobností Messing. Podle něj byly ve hře spory o rodinnou firmu. Jakou roli měl jeho bratr sehrát v ničení billboardů, neupřesnil.

Tomáš Messing vypověděl, že v době, kdy měl s Němcem objíždět vítkovické billboardy, byl v jiném městě se svou tehdejší přítelkyní. Vyjmenoval i podniky, které navštívil. Obhájkyně mu poté pokládala dotazy, které se vesměs týkaly sporů mezi bratry. Hlavní líčení bylo odročeno, soud hodlá předvolat svědky.

V komunálních volbách v roce 2022 získalo Hnutí Ostravak ve Vítkovicích šest mandátů, hnutí Vítkovičtí čtyři. Starostou se stal Richard Čermák za Ostravak.