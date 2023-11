Poté ale spadla klec. Lékárníka a jeho známé zatkla policie. Následovalo obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a jedy. Vzhledem k rozsahu a výši celkové škody se všichni ocitli v trestní sazbě určené velkým drogovým rybám. Hrozilo jim od osmi do dvanácti let žaláře.

Několik let na padělané recepty vydával léky svým dvěma známým, Janě G. a Radimu S. Šlo především o medikamenty na deprese a hubnutí, které pak dvojice nabízela na internetu. Zájemců bylo více než dost, a to z celé republiky. Na dračku šly Diazepam, Elenium, Hypnogen, Alprazolam, Adipex, Aneurox, Rivotril, Xanax a další.

Prohlášení viny

Případem se v těchto dnech již podruhé zabýval Krajský soud v Ostravě. První projednávání začalo v roce 2019. Jana G. a Radim S., kteří od lékárníka na falešné recepty přebírali medikamenty, během hlavního líčení prohlásili vinu. Důkazy proti nim byly jednoznačné.

Soud jim vyměřil pět a šest let žaláře (u Jany G. následně odvolací soud s ohledem na okolnosti a rodinnou situaci změnil pětiletý trest na tříletý podmíněný). Svými výpověďmi pomohli k usvědčení provozovatele lékárny, který variantu prohlášení viny odmítl. Soud ho v roce 2021 poslal na osm a půl roku do vězení.

Musel to vědět

Vše nasvědčuje tomu, že hlavním cílem Jana H. bylo zvýšení obratu lékárny. Podle senátu však musel dobře vědět, že léky vydává na padělané recepty. Indicií bylo hned několik. Nacházelo se na nich razítko jediného lékaře. Jak se později ukázalo, bylo kradené. A recepty na stovky balení zněly pouze na jména jeho dvou známých.

Senát nepochyboval o tom, že lékárníkovi bylo jasné, že má co do činění s padělanými recepty. Proto jej nakonec poslal na osm a půl roku do vězení.

Jan H. se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který případ vrátil k novému projednávání. Nelíbil se mu totiž postup krajského soudu. Ten ve skutkové větě v rozsudku nad odsouzenými obchodníky s léky zmínil i samotného lékárníka, u kterého tehdy ještě napadl verdikt o vině. Tím podle olomouckého soudu zaujal předběžný názor o vině Jana H. Vrchní soud poukázal na rozsudek Evropského soudu, který se zabýval podobnou situací na Slovensku.

Stejná vina, jiný trest

Nově o osudu Jana H. rozhodoval jiný senát ostravského soudu. Ten také dospěl k závěru, že lékárníkova vina byla jednoznačně prokázána. Trest však uložil podstatně mírnější, a to pod základní sazbu, jež činí osm až dvanáct let.

Jan H. byl nakonec odsouzen k pěti rokům ve věznici s ostrahou, dostal také pětiletý zákaz činnosti. Svou roli sehrála mimo jiné délka soudního řízení, které se táhlo od začátku roku 2019. Důvodem byla covidová situace i následné vrácení případu k novému projednání. Na ničem z toho Jan H. nenesl vinu. Soud také konstatoval, že po celou zmíněnou dobu vedl bezúhonný život a nedostal se do konfliktu se zákonem.

Přesto Jan H. s verdiktem nebyl spokojený a odvolal se k Vrchnímu soudu v Olomouci.