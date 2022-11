Odvolací soud ale rozsudek okresního soudu zrušil s odůvodněním, že lékař nespáchal trestný čin a své povinnosti neporušil. Rozhodnutí krajského soudu je konečné, nelze se proti němu odvolat. Státní zástupkyně při odchodu ze soudní síně však sdělila, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

Případ z novojičínské diskotéky: odsouzený lékař sklízí velkou veřejnou podporu

Soud v Novém Jičíně odsoudil lékaře 30. května k peněžitému trestu 75 tisíc korun a zakázal mu vykonávat činnost na oddělení pohotovostní služby na dobu 18 měsíců. Kladl lékaři za vinu zejména to, že se při vyšetření nepokusil mladé ženě udělat rentgen hlavy, který mohl případně odhalit prasklinu spánkové kosti, a tudíž by pravděpodobně další léčení probíhalo na půdě nemocnice.

Lékař se hájil tím, že provedl vyšetření hlavy pohmatem i vizuálně a nic nenasvědčovalo tomu, že by žena měla prasklou lebku. Žena navíc při vyšetření tvrdila, že jí nic není, bolesti neměla a říkala, že chce zpátky na diskotéku. Popírala, že by upadla, odmítla natočení EKG a také odevzdání moči, s tím, že se jí nechce. Lékař její stav vyhodnotil jako intoxikaci alkoholem a zavolal příbuzným, aby si pro ni přijeli a řekl jim, aby na ni dávali pozor.

Renée Freiwaldová, předsedkyně senátu krajského soudu v odůvodnění zprošťujícího rozsudku mimo jiné uvedla, že okresní soud se dostatečně nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí. Upozornila, že pouze jediný svědek uvedl, že poškozená upadla a snad se uhodila do hlavy a že byla v bezvědomí. Lékař ani záchranáři žádné zranění na hlavě nenašli. Záchranářům v sanitce žena řekla, že neví, co se přesně stalo, přiznala užití alkoholu (u soudu zaznělo, že v krvi měla více 2,5 promile alkoholu, pozn. red.) a taneční drogy Extáze.

Zraněná a ochrnutá dívka z diskotéky v Novém Jičíně: soud potrestal lékaře

Předsedkyně senátu krajského soudu Renée Freiwaldová také poukázala na skutečnost, že v průběhu vyšetření ženy nebyla nalezena žádná boule ani poškození kůže.

„Boule bývá patrná krátce poté, co dojde k nějakému traumatu, epidurální hematom se vyvíjí pomaleji. Pokud by skutečně došlo k úrazu hlavy po pádu na diskotéce, první příznaky by se mohly projevit, až když už nebyla v péči lékařů ale u příbuzných. Soudkyně rovněž zpochybnila tvrzení matky a otčíma, kteří uváděli, že když si pro dceru přijeli do nemocnice, tak škubala končetinami.

„Personál popisoval, že poškozená byla neklidná, ale byly to aktivity odpovídající ovlivnění alkoholem a nikoliv následkům nějakého traumatu,“ nechala se slyšet soudkyně a s odvoláním na závěry odborníků. K provedení rentgenu podle ní nebyl důvod.

Na to, že něco není v pořádku přišli rodiče až několik hodin poté, co dceru přivezli domů. Po konzultaci se sousedkou, která pracuje ve zdravotnictví, zavolali okolo 15. hodiny záchranku. Zjistili, že má na pravé straně lebky u ucha bouli.

„Není možné časově dovodit, kdy došlo ke krvácení do mozku, k tlaku na mozek, kdy se projevily první příznaky, a také nejde přesně dovodit, kdy se stalo trauma, které vše vyvolalo. Jestli to byl skutečně ten pád na diskotéce,“ uvedla předsedkyně krajského soudu Renée Freiwaldová s tím, že za situace, kdy krajský soud takto vyhodnotil důkazy, neshledal u lékaře pochybení.

„Nelze dospět k závěru, že porušil důležitou povinnost vyplývající mu z povolání a ani podle zákona,“ uzavřela.

Lékař zbavený viny se k případu nechtěl vyjadřovat. Pouze v soudní síni řekl, že je mu osudu mladé ženy líto.