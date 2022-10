Tento týden stanul před Okresním soudem v Ostravě, který se nehodou z 30. července loňského roku začal zabývat. Obžalovaným byl Tomáš K. (26 let) z Ostravy. K okolnostem neštěstí, ani o důvodech, proč jel tak rychle, se nechtěl vyjadřovat.

„Nebudu vypovídat,“ prohlásil u soudu. Ke všemu se ale přiznal a prohlásil vinu. „To, co je v obžalobě, je pravda. Cítím se vinen,“ uvedl motorista, který poté přečetl prohlášení. V něm se pozůstalým omluvil. Honzovi blízcí k soudu nedokázali přijít, zastupoval je zmocněnec.

Řádění dětského gangu v Ostravě: policie už ví, kdo loupil, situace se zklidnila

„Upřímně se omlouvám. Jakákoliv slova nemohou vyjádřit smutek nad ztrátou vašeho blízkého. Způsobil jsem smrt člověka, na kterého s láskou a úctou vzpomínáte. Denně na vás myslím a modlím se, aby čas zacelil ránu, kterou jsem způsobil. Přijměte mou omluvu,“ uvedl Tomáš K.

Trest

U soudu se zodpovídal hned ze dvou trestných činů, a to z usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí první pomoci. Hrozilo mu od dvou do osmi let žaláře. Důležitou roli, v pozitivním i negativní smyslu, hrála jeho minulost. Dosud sice nebyl trestán, má však na svém kontě čtyři dopravní přestupky v podobě překročení rychlosti. A jedno z nich bylo velmi výrazné. V obci v úseku s povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí uháněl téměř 140 kilometrů v hodině.

Řidiči pozor, u Ostravy měří nenápadný samoobslužný radar, tohle je on!

Státní zástupce v rámci závěrečné řečí navrhoval tříleté vězení, obhájce naopak žádal podmíněný dvouletý trest. „Vyjadřuji lítost a prosím o mírný trest. Tato tragédie mě zasáhla jako nic v mém dosavadním životě,“ prohlásil Tomáš K.

Soud ho nakonec poslal na dva roky do věznice s ostrahou, současně mu uložil pětiletý zákaz řízení. Verdikt není pravomocný. Žalobce si ponechal lhůtu, Tomáš K. se k rozsudku nevyjádřil.