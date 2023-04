Není kajícnost jako kajícnost. Může být upřímná, ale také vypočítavá a falešná. Jako v případě některých členů tabákového gangu z Moravskoslezského kraje podílejících se na pašování tabáku ze Spojených arabských emirátů. Šlo o tabák do vodních dýmek, jenž směřoval na Ostravsko i do několika zemí Evropské unie.

Všichni aktéři nakonec prohlásili vinu. Snímek z jednání u Krajského soudu v Ostravě. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Většinou tabák putoval do čajoven, část skončila i v Ostravě. Hlavním organizátorem byl Adam F. Do obchodů se různou měrou zapojilo i dalších šest lidí. Někteří jen o tabák projevili zájem a při domovních prohlídkách ho u nich ochránci zákona našli.

Kurýři

Kurýři, z nichž většina nebyla odhalena, podle instrukcí šéfa tabák a cigarety pašovali letecky ze Spojených arabských emirátů. Podle obžaloby měli jasné pokyny k letům. Dostali peníze, v mobilech měli nainstalovanou zabezpečenou komunikační aplikaci. „Jednotlivým kurýrům určoval, kde konkrétně a v jakém množství mají tabák určený ke kouření ve vodních dýmkách a cigarety nakoupit. Jak, a do jakých zavazadel mají toto zboží a další předměty zabalit, a jak s nakoupeným zbožím dále naložit. Určoval data a trasy letů kurýrů do míst nákupu zboží. Poskytoval kurýrům finanční prostředky,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že kurýři dostali i pokyny, co mají dělat po příletu do Evropy, kde šéf řídil další postup.

U ostravského soudu padly tresty za pašování tabáku z emirátů

Část zboží směřovala do České republiky, a to zejména prostřednictvím zásilkových společností, které je doručovaly na různé adresy. Adam F. používal smyšlená jména. Balíky pak sám nebo prostřednictvím dalších osob přebíral a rozvážel k odběratelům v České republice.

Soudy

Případem se nejprve zabýval Krajský soud v Ostravě, kde někteří ze sedmi obžalovaných prohlásili vinu. Cestu kajícnosti postupně zvolili i ostatní.

Senát nakonec Adamu F. uložil pět let vězení, na tři roky poslal za mříže také Miroslava B. Zbývajících pět aktérů, mezi kterými byl i Jordánec žijící v Ostravě, vyvázlo s podmíněnými nebo peněžitými tresty. Čtyři z obžalovaných tresty přijali.

Odvolání

Proti rozsudku se odvolali pouze Adam F., Miroslav B. a zmíněný Jordánec. Argumentovali tím, že prohlásili vinu, což jim podle jejich názoru mělo zajistit mírnější tresty. O jejich odvolání v těchto dnech rozhodoval Vrchní soud v Olomouci, který však jejich námitky nevyslyšel a tresty nechal v původní výši.

Ostravští policisté objasnili velký tabákový zločin. A nejen ten…

„Jejich prohlášení viny nelze přeceňovat. Učinili tak až v době hlavního líčení, kdy viděli, jak se vyvíjí svědecké výpovědi,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Trojice obžalovaných podle něj pouze reagovala na to, že ostatní prohlásili vinu. „Byli si vědomi své bezvýchodné situace,“ dodal Cik s tím, že proto nebylo možno přistoupit ke snížení trestu pod zákonnou sazbu. Ta u některých činila dva až osm let vězení. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné a není proti němu odvolání.

Jak dlouho k pašování a prodeji tabáku docházelo, a jaké bylo skutečné množství, není jasné. Obžaloba hovoří o přesně nezjištěné době, nejméně však od dubna 2019 do července 2020. Jednat se mělo minimálně o tunu tabáku a 315 tisíc cigaret. Zkrácení daně bylo vyčísleno na necelé tři miliony korun.