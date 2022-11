Štěpánu K. hrozilo patnáct až dvacet let žaláře. K nižšímu trestu mu pomohlo to, že se u hlavního líčení ke všemu přiznal a prohlásil vinu. Senát proto již nemusel provádět rozsáhlé dokazování a mohl uložit trest pod spodní hranici sazby.

Štěpán K. se svou manželkou bydlel v nedaleké zahradní chatce. S oběťmi se znal – dříve s nimi řešil různé spory. Důvodem útoku byla zřejmě msta. Bezdomovci, kteří málem přišli o život, však motiv činu stále nechápou.

Msta bývalky?

„Netuším, proč nás napadl. Předtím jsme nějakou dobu bydleli u nich. Pak jsme se odstěhovali. Hodně pili alkohol, navíc tam byly blechy,“ řekl Deníku bezdomovec a dodal: „Nevím, jestli to hrálo roli, ale svého času jsem žil s manželkou obžalovaného.“

Osudného dne se Štěpán K. posilnil alkoholem a v nočních hodinách se s manželkou vydal k bezdomoveckému obydlí. Ona mu svítila, on rozlil hořlavinu po tělech spící dvojice a lůžkovinách.

„Nalil mi to do očí. Probudil jsem se, ale moc jsem toho neviděl. Zaregistroval jsem, jak družku začal bít pěstí do hlavy. Křičel, že ji zabije a zapálí. Jeho manželka ho povzbuzovala. Slyšel jsem, jak křičí: ,Zabij tu kurvu!´“ uvedl muž.

Agresor poté vytáhl nůž, nakonec škrtl zapalovačem. Plameny se naštěstí nerozšířily. „Došlo k drobnému vzplanutí malého plamene, který poškozený pohotově rukou uhasil,“ uvedl státní zástupce.

Nejde o jediný případ

Štěpán K. se v úterý před soudem k činu přiznal a prohlásil vinu. „Přiznávám se ke všemu, co je uvedeno v obžalobě,“ prohlásil. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný jej na místě přijali.

Během posledních let jde v Třinci o druhý případ, kdy se někdo pokusil upálit bezdomovce. V roce 2018 byl k třiadvaceti rokům vězení odsouzen tehdy devatenáctiletý mladík.

Zapaloval bezdomovce a pak se díval, jak hoří. Muž trpí deviací – pyrofilním sadismem. Ta se projevuje sexuálním vzrušením při pozorování plamenů. Vrcholem jeho rozkoše bylo, když zpovzdálí sledoval plameny šlehající z obětí.