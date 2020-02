Dívka (17 let), která v té době navštěvovala první ročník, se léčila několik měsíců. Následky má dodnes. Soud učiteli vyměřil desetiměsíční podmíněný trest s odkladem na zkušební patnáctiměsíční lhůtu.

Ke zranění došlo během úpolové hry zvané Ponorka. V ní proti sobě postupují dva týmy nesoucí žíněnky, na kterých se nacházejí kapitáni. Vyhrává družstvo, jemuž se podaří druhého kapitána sesunout ze žíněnky. „Obžalovaný řádně neřídil a nekoordinoval průběh hry,“ řekl soudce s tím, že zvolená hra nebyla vhodná pro danou skupinu studentů.

PŘESKOK

Úraz nastal ve chvíli, kdy jeden z kapitánů přeskočil na druhou žíněnku. Dívka, stojící první v řadě, žíněnku neudržela. Na zemi pak na ni spadli někteří spolužáci.

Výsledkem byla zlomenina bederního obratle s posunem kostního úlomku do páteřního kanálu. Dívka uvedla, že uslyšela křupnutí, poté zjistila, že nemůže hýbat nohama. „Chodit jsem začala až po třech měsících,“ řekla Deníku drobná dívka, jež po úrazu změnila školu.

Podle státního zástupce pedagog pochybil tím, že hru dostatečně nevysvětlil a dokonce zmínil možnost, aby v rámci „ponorkového“ souboje kapitán přeskočil na žíněnku protivníka. „To vedlo k osudovému pádu a zborcení žíněnky,“ uvedl státní zástupce na adresu obžalovaného a dodal:

„Dopustil se celé plejády zásadních pochybení, které obrátily život mladé dívky zcela naruby,“ doplnil žalobce, podle kterého jeden ze znalců označil přeskok kapitána na druhou žíněnku za cvik vhodný pro námořní pěchotu.

LÍTOST

Oblíbený pedagog, kterého k soudu přišli podpořit jeho studenti, vyjádřil nad událostí lítost. „Osobně mě velmi mrzí, že došlo ke zranění mé žačky. Toto břímě si ponesu do konce života. Zasáhlo to do mého osobního i pracovního života. Jsem ale přesvědčený, že jsem nic nezanedbal a necítím se vinen podle obžaloby,“ uvedl učitel, který podle svých slov studenty dostatečně poučil.

„Vysvětlil jsem jim hru, jaký je její cíl, jak se hraje a jaká jsou pravidla,“ řekl.

NÁSLEDKY

Možnosti vyjádření využila ve středu i matka zraněné dívky. „Nám se zhroutil celý život. Dcera ztratila chuť do života, protože už nemůže dělat sporty, které miluje. Chtěla být policista jako její otec. A teď je to pryč,“ uvedla žena, jež soudu detailně popsala závažné zdravotní potíže, které u dcery přetrvávají a významně ji omezují v životě.

„Zdraví to dceři nevrátí,“ řekla Deníku po vynesení rozsudku matka, která také hovořila a špatné komunikaci se školou. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce, který v rámci závěrečné řeči kromě podmíněného trestu navrhoval i uložení čtyřletého zákazu pedagogické činnosti, si ponechali lhůtu k vyjádření.