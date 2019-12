Podle státní zástupkyně letos v červenci brutálním způsobem zaútočil na známého. Kovovým teleskopickým obuškem ho měl na ulici v Ostravě-Muglinově udeřit do hlavy, údajně přidal i údery rukou a kopy do obličeje. Muž utrpěl zranění, ze kterých se léčil několik týdnů. „K závažnějším následkům nedošlo jen v důsledku aktivní obrany poškozeného a shodou šťastných okolností,“ prohlásila státní zástupkyně.

JÁ NIC

Obžalovaný vinu odmítl. U hlavního líčení využil svého práva a nevypovídal. Jen zdůraznil, že nikoho obuškem nenapadl. Soud poté přečetl jeho dřívější výpovědi. V nich muž líčil, jak osudného dne hrál s kamarády fotbal. Od jednoho z nich si půjčil teleskopický obušek, který se mu líbil. „Zkoušel jsem ho zasunovat a vysunovat. Pak jsem ho položil k dalším svým věcem ke stromu,“ uvedl. Po chvíli za nimi přišel jeho bývalý známý. „Chtěl si s námi zakopat. Vzali jsme ho,“ dodal. Během hry popíjeli alkohol. Když skončili, obžalovaný zjistil, že obušek, který si odložil u stromu, na místě není. Nakonec dospěl k závěru, že jediný, kdo ho mohl vzít, byl poslední příchozí.

HÁDKA

„Zeptal jsem se ho, jestli o tom náhodou něco neví. Začali jsme se hádat. Pak po mě začal řvát, že on to neudělal. V té opilosti jako by vyrostl. Šel ke mně, jako že se chce bít. Dal jsem mu dvě facky. Chtěl jsem, aby se vzpamatoval a přestal,“ prohlásil obžalovaný.

Jak doplnil, když odcházel, známý neměl žádná krvavá zranění. „Nevím, jestli pak něco někomu řekl a dostal do huby, nebo spadl. Nechápu to,“ uvedl obžalovaný.

Po třech týdnech prý známého potkal. „Normálně jsme pokecali, dali jsme si cigáro. Za dalších čtrnáct dnů jsem zjistil, že se po mě ptali policisté,“ dodal muž, který hraje o hodně. Jelikož byl v minulosti za ublížení na zdraví odsouzen, hrozí mu nyní v případě uznání viny pět až dvanáct let žaláře. Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek výslechy svědků.