Utrpení jí měla způsobit někdejší krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová. Kornasová žádala omluvu a odškodné ve výši půl milionu korun. Senát nakonec žalobu zamítl.

Soud probíhal s vyloučením veřejnosti, ta byla vpuštěna až v pondělí na poslední výslechy a závěrečné řeči. V pondělí vypovídala Kornasová, která popisovala své osobní i pracovní vztahy s Andělovou.

DÁRKY

„Naše vztahy byly zpočátku velmi dobré až přátelské, dávaly jsme si dárky,“ uvedla Kornasová. Tento stav trval několik let. Později ale došlo k prvnímu sporu.

„Odmítla jsem na její pokyn uložit písemnou výtku svému podřízenému,“ uvedla Kornasová, podle které se problémy vyhrotily v roce 2016.

„V roce 2015 jsem slyšela, že se doktorka Andělová chystá odejít. Pokud by odešla, tak bych připadala v úvahu jako nástupkyně na její místo. Zaslechla jsem ale, že neodejde dříve, než mě zlikviduje,“ dodala Kornasová.

Ze strany krajského státního zastupitelství údajně chodily přípisy, výtky, probíhaly velké kontroly a podobně. Hovořilo se mimo jiné o docházce, rozdělování práce, využívání služebních telefonů a podobně.

TAJNÁ NAHRÁVKA

Kornasové byly vytýkány různé věci. „Bylo mi opakovaně vytýkáno, že si neuvědomuji závažnost situace. Výtky byly uděleny i na základě tajně pořízené nahrávky z pracovní porady. Z té nahrávky mělo vyplynout, že se na pracovní poradě nechovám správně vůči krajskému státnímu zastupitelství, že se na poradě státní zástupci smějí. Smích tam zazněl, ale z nahrávky neplyne, že by se smáli krajskému státnímu zastupitelství,“ řekla Kornasová.

Podle Kornasové tlak ze strany její nadřízené sílil. „Od počátku jsem jednání krajské státní zástupkyně vnímala a označovala jako šikanu. Nabyla jsem dojmu, že ať dělám, co dělám, vždycky to bude špatně. Informovala jsem jak vrchního státního zástupce, tak nejvyšší státní zastupitelství,“ řekla Kornasová, která byla z postu šéfky ostravských státních zástupců odvolána a nyní pracuje jako řadová žalobkyně.

Andělová na post krajské státní zástupkyně rezignovala vloni v březnu. Krajské státní zastupitelství nyní vede Libor Malý, který působil na bruntálském státním zastupitelství. V pondělí vypovídal jako svědek.

STEJNÁ KE VŠEM

Podle jeho slov byla Andělová přísná, ale spravedlivá. Pokud něco vyžadovala, sama to striktně dodržovala.

„Nebyl to člověk, který káže vodu a pije víno,“ řekl Malý, jenž přiznal, že měl s Andělovou různé spory, například ohledně přísného dodržování pevné pracovní doby. „Mně se to nelíbilo, ale respektoval jsem to. Byl to zákonný požadavek. Já jsem byl spíše pro volnější přístup,“ prohlásil Malý, který musel Andělové zdůvodňovat řadu svých kroků v době, kdy pracoval v Bruntále.

„Takhle postupovala vůči všem,“ doplnil Malý, který vypověděl, že podle něj ve sporu mezi Kornasovou a Andělovou nešlo o žádnou šikanu. „Šlo o důsledné trvání na plnění povinností vedoucího státního zástupce,“ uzavřel Malý.

Jak při zdůvodnění rozhodnutí uvedl předseda senátu, v uvedeném případu se skutečně nejednalo o šikanu. Kontroly totiž odhalily systémové chyby ve fungování Okresního státního zastupitelství v Ostravě, po kterých následoval oprávněný zvýšený dohled.

Soud ale současně konstatoval, že některé své postupy krajská státní zástupkyně dostatečně nevysvětlila. Týká se to například zamítnuté žádosti o pružnou pracovní dobu, o kterou usilovala většina žalobců.

I z těchto důvodů nakonec senát nepřiznal vítězné straně nárok na proplacení nákladů. Verdikt není pravomocný.