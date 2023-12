Udusil se

Petr F. stanul před ostravským krajským soudem. Hrozilo mu deset až osmnáct let, což je stejná sazba jako za vraždu. Tragédie se odehrála vloni v dubnu ve třetím patře domu v Opavě-Kylešovicích. Kamarád se po rozžvýkání náplasti udusil zvratky.

„Transdermální náplast po menších částech opakovaně perorálně užil, následkem čehož u něj došlo ke kombinované intoxikaci a následnému úmrtí. Bezprostřední příčinou smrtLinku 112i bylo udušení aspirací zvratků při otravě fentanylem,“ uvedl soudce, který se pozastavil nad následným jednáním obžalovaného. Ten nechal kamaráda několik desítek hodin ležet v bytě. Bezvládné tělo si dokonce nafotil. Snímek poslal známé s tím, že to trochu přehnali. Dodal, že přítel je K.O. a bude se z toho dlouho probírat.

Vzápětí odjel do Ostravy pro pervitin. Po návratu do Opavy šel spát. Až další den nad ránem zjistil, že kamarád je mrtvý. Napsal to své známé a tělo si nafotil. vytočil až za bezmála dvě a půl hodiny. Později ještě přes mobilní aplikaci řešil s dalšími lidmi, jak mají v případě potřeby vypovídat. Policie v jeho telefonu našla nejen celou komunikaci, ale také fotografie těla.

Má svědomí?

Podle soudu se obžalovaný zachoval naprosto cynicky. Aniž by kamarádovi pomohl, začal se starat o přísun další drogy. „A to, že jste ho tam nechal ležet dva dny, to už si srovnejte se svým svědomím. Pokud vám tedy tato kategorie něco říká,“ uvedl předseda senátu.

Petr F. má za sebou několik drogových odsouzení. Z vězení se naposledy vrátil v únoru 2022. Již o dva dny později si začal shánět drogy. V dubnu téhož roku pak zavinil smrt kamaráda.

Patnáct let

Soud mu nakonec v rámci sazby od deseti do osmnácti let vyměřil patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Jediný způsob, jak zajistit, že nebudete ohrožovat své okolí, je umístění do výkonu trestu,“ konstatoval soudce. Verdikt není pravomocný. Petr F. se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu.

Spolu s Petrem F. byla souzena i jeho známá, od které v Ostravě převzal fentanylovou náplast. Žena se státním zástupcem uzavřela dohodu o vině a trestu, na základě které jí soud vyměřil šest let vězení. U ní je rozsudek pravomocný.