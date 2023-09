Mladík osudného dne po prudké hádce s matkou utíkal z jejího bytu. Na chodbě potkal seniora, který se jej snažil zastavit. Šimon S. do něj podle státního zástupce prudce strčil. Muž upadl a udeřil se hlavou o zeď. Utrpěl poranění mozku a po čtyřech měsících v nemocnici zemřel. Mladíkovi hrozí pět až deset let vězení.

Zproštěn

Případem se Krajský soud v Ostravě zabýval již jednou. Vloni v září Šimona S. zprostil obžaloby. Senát tehdy konstatoval, že se ocitl v důkazní nouzi. Na místě byli pouze oba hlavní aktéři, z nichž jeden zemřel. Obžalovaný tehdy u soudu prohlásil: „Nechtěl jsem mu nijak ublížit, bylo to velké nedorozumění a vše mě mrzí. Kdyby to bylo možné, hned bych to vrátil. Snažil jsem se vymanit z jeho sevření. Nepoužil jsem moc velkou sílu. Já vážím padesát kilo, on dvakrát tolik. Spadl na zadek a pak se udeřil hlavou o stěnu.“