Příčinou krvavého konfliktu byly názory na válku na Ukrajině. S ohledem na všechny okolnosti se tak Rus dostal do přísnější „politické“ sazby od pěti do dvanácti let. S tím ale zásadně nesouhlasil a trval na původní právní kvalifikaci. Tento týden si vyslechl definitivní verdikt.

Co se stalo

Krvavé drama se odehrálo vloni v únoru v domě v ulici 28. října v Ostravě, kde oba muži společně s dalšími lidmi žili.

„Nejprve vedli běžnou konverzaci, načež přišla řeč na právě probíhající konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Obžalovaný se začal s poškozeným přít. Opakovaně chválil Rusy, Putina a probíhající válku. Dále se vyjadřoval slovy, že souhlasí s Putinem, že Ukrajina patří Rusku, a kdo s tím nesouhlasí, pozabíjet,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce. Následně došlo k výše popsanému útoku. Svou roli sehrál alkohol.

Prý měl strach

Alexander G. u soudu prohlásil že se o válce nechtěl bavit. „Nechtěl jsem, aby se o válce mezi Ruskem a Ukrajinou mluvilo. Pili jsme, pořád se ptal, co na to říkám. Nadával na Rusy, že jsou to fašisti. Chtěl jsem odejít,“ tvrdil obžalovaný. Jak dodal, jeho známý začal být stále agresivnější.

Liberty stojí. Lepší vzduch? Nevím, možná je to jen pocit, říkají v Radvanicích

„Byl to mladý kluk, měl jsem strach. Nechtěl jsem mu ublížit. Byl to můj psychický zkrat. Lituji toho,“ vypověděl Rus, který zdůraznil, že v České republice žije řadu let a běžně se stýkal s Ukrajinci. „S Ukrajinci jsem problémy neměl. Pracoval jsem s nimi. Neřešili jsme válku. Válka je špatně, to chápu,“ prohlásil.

Politika a trest

Krajský soud v Ostravě mu nejprve vyměřil pět a půl roku vězení. Podle něj šlo o útok z politického přesvědčení. Proti tomu se Rus odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde se tento týden snažil dosáhnout zmírnění právní kvalifikace.

Nával na Vémolu. Terminátor i s Lelou uvedli v Ostravě svůj film Karlos

Odvolací senát ale dospěl k závěru, že se skutečně jednalo o útok z politického přesvědčení. Pouze mírně upravil skutkový děj a provedl formální upřesnění. Právní kvalifikaci i původní trest ve výši pět a půl roku nechal beze změny.

Putin je Bůh

„Vrchní soud v Olomouc má za to, že dokazování provedené soudem prvního stupně bylo dostatečně. Jednoznačně z něj bylo možné dovodit, že důvodem útoku bylo politické přesvědčení. Poškozený neschvaloval válku na Ukrajině. Naopak obžalovaný občan Ruské federace vychvaloval válku na Ukrajině, říkal, že Putin je Bůh, a že Ukrajina by měla být součástí Ruské federace. S tím poškozený nesouhlasil. Odešel a vrátil se s nožem,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že pětapůlletý trest je mírně nad spodní hranici sazby, která činí pět až dvanáct let.

Polehčující okolnosti

Obžalovanému pomohlo to, že šlo „pouze“ o pokus těžkého ublížení na zdraví a to, že útoku ihned zanechal. Přitěžující okolností je pak jeho trestní minulost, kdy se prakticky po celou dobu svého pobytu v Česku dopouštěl násilné trestné činnosti.

Sex shop v pohotovosti, blíží se Valentýn: Co je letos trendy?

„Trest určitě není nepřiměřeně přísný,“ uzavřel Cik. Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek. To znamená, že Rus musí nastoupit do vězení.