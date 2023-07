Muže nyní stihl trest. Verdikt si ale k okresnímu soudu vyslechnout nepřišel. Jednání proto probíhalo v jeho nepřítomnosti.

K činu došlo v bytě v Ostravě-Hrabůvce. Bylo kolem půlnoci, když chtěl chovatel šestiletému bulteriérovi slyšícímu na jméno Swen nasadit na krk límec. Swen ho vzápětí kousl do ruky. To muže rozlítilo. Vzal páčidlo a vší silou udeřil do klece. Další rána už směřovala na psa.

Mladík z Ostravy měl za rok několik psů. Posledního umlátil páčidlem a lopatou

„Udeřil ho takovou silou, že kovová klec, v níž byl pes umístěn, zůstala prohnutá. Pes byl po úderu otřesen. Psa poté z bytu vynesl ven a zasadil mu další ránu páčidlem do hlavy,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že Swen na útok reagoval kňučením. Muž nakonec s bezvládným, ale stále žijícím psem odjel do lesa do Polanky nad Odrou, kde popravu dokončil.