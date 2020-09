Přestože byl v únoru letošního roku za tento čin a drogové delikty pravomocně odsouzen k sedmi a půl roku žaláře, nevzdává se. V těchto dnech prostřednictvím svého právního zástupce podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kde se bude snažil zvrátit verdikty okresního a krajského soudu.

Zda uspěje, bude známo až za několik měsíců. Na verdikt si ale musí počkat za mřížemi, kde si odpykává zmíněný trest ve výši sedm a půl roku. Dovolání totiž nemá odkladný účinek. K námitkám, zmíněným v dovolání, se již vyjádřilo státní zastupitelství, kompletní spis byl nyní odeslán Nejvyššímu soudu.

LEGENDA

Přestože k pokusu o útěk z ostravské vazební věznice došlo relativně nedávno – vloni v lednu, již nyní se stal legendární. V případě úspěšného dokončení by svým provedením a rafinovaností zastínil i Kajínkovo zmizení z mírovského žaláře.

Muž měl vše detailně promyšlené. Nejprve se nechal přeložit do vhodné cely. Ta sousedila s Krajským soudem v Ostravě, který oddělovala metr široká zeď. V té době v justičním paláci probíhala rekonstrukce. Pokud by se do něj Roman P. prokopal, měl vzhledem k velkému pohybu dělníků v objektu slušnou šanci nepozorovaně vyjít ven.

KLEŠTĚ, DROGY

K hloubení používal kleště na nehty, lžíci, kartáček na zuby, vzpěry ze židle i další předměty. Suť vysypával do koše, splachoval na záchodě, dával pod postel, za oblečení do skříně a podobně. Aby zvýšil svou výkonnost, bral pervitin, který se mu podařilo za mříže propašovat. Drogou zásoboval i další vězně.

Začal před Vánocemi 2018, v lednu 2019 měl hotovo. Z tunelu již dvěma malými otvory prosvítalo světlo ze soudní budovy. Jenže v den, kdy se podle informací dalšího vězně chystal utéct, přišla důkladná kontrola cely. Dozorci si všimli dřevěného věšáku, který měl být pevně uchycený ve zdi. Jeho spodní část však byla uvolněná. Po odsunutí objevili tunel. Roman P. byl souzen i za obchodování s pervitinem.

Okresní soud v Ostravě mu nejprve vloni na podzim vyměřil šest a půl roku žaláře, krajský soud mu pak letos v únoru v rámci odvolacího řízení trest zpřísnil o jeden rok.