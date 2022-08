K jedné z nejsurovějších vražd posledních let došlo před Vánocemi roku 2019 v Hospůdce U lišáka v Ostravě-Hrušově. Podle pravomocného rozsudku z roku 2020 ji má na svědomí Jaroslav K. (35 let), otec osmi dětí. Za sebou má tři tresty, ve vězení ale dosud nikdy nebyl.

„Přišel jako zákazník, popíjel na baru pivo a komunikoval se servírkou,“ řekl státní zástupce s tím, že časem začal Ladislav K. přemýšlet o loupeži. Důvodem mohla být skutečnost, že měl více než dvacet exekucí.

Muž nejprve vinu odmítl, poté se u soudu rozplakal a ke všemu se přiznal. Detailně také popsal, co se stalo.

Bez slitování

V osudnou chvíli zůstali v restauraci pouze sami dva. „Povídali jsme si o tom, že se blíží Vánoce, že máme výdaje a podobně,“ řekl s tím, že servírka, která v hospodě pracovala jen krátkou dobu, po půlnoci začala počítat peníze. Když byla k němu zády, obešel bar a vzal z něj peníze a nůž. „Otočila se a zeptala se, co dělám. Křičela na mě, abych vypadl. Řekl jsem jí, ať je ticho. Ztichla. Vyzval jsem ji, aby šla se mnou do skladu. Ona mlčela, já brečel. Šla přede mnou,“ doplnil.

Ve skladu pak ženu ubodal. Na samotný útok si podle svých slov detailně nepamatoval.

„Měl jsem tmu. Vím jen, že jsem ji bodal zepředu. Pak si vybavuji, že jsem utíkal a cestou vyhodil nůž,“ řekl Ladislav K. a dodal: „Lituji toho, co se stalo. Nikdy si to neodpustím,“ prohlásil Ladislav K., který se v soudní síni během své výpovědi několikrát rozplakal.

Prohlášení viny

V rámci republiky byl zřejmě první člověk obžalovaný z vraždy, který využil novelu trestního zákoníku hovořící o institutu prohlášení viny.

Soud již nemusel provádět rozsáhlé dokazování, dotyčný si prohlášením viny zajistil mírnější trest. Současně byl ale poučen o tom, že své přiznání již nikdy nemůže vzít zpět. Odvolat se mohl jen proti výši trestu, pokud by se mu zdál přísný.

Ladislav K. se vším souhlasil. Hrozilo mu patnáct až dvacet let, případně i výjimečný trest. Na podzim 2020 u Krajského soudu v Ostravě přijal patnáct let a devět měsíců žaláře. Verdikt na místě nabyl právní moci. Muž okamžitě nastoupil do vězení.

Já to nebyl

Nyní však pravomocně odsouzený vrah přišel se šokující informací, na základě které požádal o obnovu procesu. Prohlásil, že vraždila jeho manželka, kterou se rozhodl krýt.

„Dohodli se, že vinu vezme na sebe výměnou za slib manželky, že se řádně postará o jejich děti. Jelikož však manželka odsouzeného nedodržela slib, který mu dala (řádná péče o děti), tak se rozhodl, že řekne nyní soudu pravdu,“ přiblížila verzi odsouzeného vraha mluvčí Krajského soudu v Ostravě Martina Schwettrová.

Senát se žádostí o obnovu procesu zabýval. Po krátkém jednání ji odmítl s tím, že prohlášení viny nelze odvolat.

„Soud žádost o obnovu řízení zamítl, neboť směřuje proti výroku, stran něhož není obnova přípustná. Podle § 206c odst. 7 trestního řádu, soudem přijaté prohlášení viny nelze odvolat. Skutečnosti uvedené v prohlášení viny nelze napadat opravným prostředkem, ať již jde o opravné prostředky řádné, či mimořádné,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Ladislav K. si podal stížnost k Vrchnímu soudu v Olomouci, se kterou ale neuspěl. Nadále tak zůstává ve vězení.