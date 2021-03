Na zastávce na Frýdlantských mostech nedobrzdil a zezadu narazil do stojící tramvaje. V obou cestovalo přes dvě stě lidí. Zranění utrpěli dva pasažéři. S pohmožděným kolenem a hlavou museli vyhledat lékařské ošetření.

„Je mi to opravdu líto. Zraněným lidem se omlouvám. Omlouvám se i zbylým cestujícím za ztrátu času a šok, který jsem jim způsobil,“ uvedl obžalovaný. Na nehodě se mohlo podepsat i počasí v podobě namrzlých kolejí. Na to se však řidič nevymlouval.

„Dopravní nehodu jsem zavinil,“ prohlásil muž, který učinil takzvané prohlášení o vině, čímž soudní řízení výrazně urychlil. Jak přiznal, při vjezdu na zastávku spoléhal i na to, že se před ním stojící souprava rozjede, což se nestalo.

„Už jsem nestačil dobrzdit,“ řekl. Státní zástupce jeho jednání kvalifikoval jako obecné ohrožení z nedbalosti s trestní sazbou od půl roku do pěti let. „Mrzí mě to. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nerad byl ale dostal zákaz řízení a přišel o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla. To by pro moji rodinu bylo likvidační,“ dodal obžalovaný, jenž u dopravního podniku pracuje čtyři roky a kromě výše zmíněné nehody žádnou jinou nezavinil.

Omluvu přijala

K soudu se dostavila i žena, která při srážce utrpěla poranění kolene. „Jela jsem ráno do práce. Chystala jsem se vystoupit, stála jsem u dveří. Chytla jsem se tyče, pak došlo k prudkému zabrzdění a já upadla. Řidič se mi na místě několikrát omluvil. Omluvil se mi i doporučeným dopisem. Jeho omluvu jsem přijala,“ vypověděla pasažérka.