Před půl rokem, přesně 8. srpna, došlo v Bohumíně k jedné z největších novodobých tragédií. Při žhářském útoku v bytě v jedenáctém patře věžového domu přišlo o život jedenáct osob. Šest na místě, pět po skoku z okna. Mrtví byli ve věku od osmi do třiasedmdesáti let. Další lidé utrpěli zranění. Případ opět dozoruje Michal Król.

„Takové množství obětí, takový tragický případ si nevybavuji ze své praxe ani praxe kolegů. To pohne každým,“ řekl Deníku.

Vyšetřování by mohlo skončit v horizontu několika týdnů. Król předpokládá, že v průběhu jara podá obžalobu. Pachateli hrozí až doživotí. Vyloučit však nelze ani variantu uzavření dohody o vině a trestu.

Výslechy

„Vyšetřování pokračuje. Budou ještě vyslechnuti svědci, zejména z řad obyvatel domu. Ale nikoliv poškozených. Přeživší poškození již byli vyslechnuti v loňském roce. Zbývá ještě znalecký posudek z požární ochrany a předpokládám, že dojde i k objektivizaci způsobené majetkové škody,“ řekl Deníku Król.

Vyšetřování zkomplikovala současná koronavirová situace. „Obecně se dá říct, že dnes koronavirus prodlužuje vyšetřování,“ řekl Król s tím, že se odkládají výslechy svědků, čeká se na posudky, lidé jsou v karanténě nebo nemocní. Problémy se nevyhýbají ani znalcům a policistům.

Příčetný

Během vyšetřování znalci zkoumali duševní stav a příčetnost obviněného muže (54 let). Ten osudného dne zazvonil u dveří bytu. Po otevření vylil dovnitř část přinesené hořlaviny, zbytkem polil dveře. Pak založil požár. Uvnitř v té době probíhala oslava narozenin. Motivem hrůzného činu byly rodinné neshody - v bytě žila bývalá žhářova partnerka.

Pachatel prohlásil, že chtěl přítomné jen vyděsit. Podle znaleckých posudků je za své činy trestně zodpovědný. Nic tedy nebrání tomu, aby byl postaven před soud.

Dohoda?

Státní zástupce v této chvíli počítá s podáním obžaloby. V úvahu však přichází i varianta dohody o vině a trestu. „Nemohu vyloučit, že v této věci k takovému jednání s panem obviněným dojde. Prozatím ale v tomto směru nebyly učiněny žádné kroky. Nic nebylo jednáno ani předjednáváno. Mám ale za to, že tady určitý prostor je,“ řekl Król, který poukázal na to, že se obviněný k činu přiznal, což je základní podmínka dohody. Při jejím uzavření by se nekonalo klasické hlavní líčení, senát by pouze rozhodoval o schválení, či neschválení dohody.

Obviněný muž je v současné době ve vazbě. Příští týden má Okresní soud v Karviné rozhodovat o jejím prodloužení