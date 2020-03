Stav nouze a vyšší sazby. Za krádež oplatků hrozí ženě až osm let vězení

Kvůli šíření koronaviru, následnému vyhlášení stavu nouze a karantény se vylidnily ulice a zavřela většina obchodů. Ubylo tak příležitostí ke krádežím a jiným zločinům. Přesto k deliktům dochází, a to navzdory hrozbě přísných trestů za činy spáchané za stavu nouze. Například za banální krádež to může být až osm let vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta