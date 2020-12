K události došlo v sobotu krátce po 21. hodině. "Strážníci vyjížděli do jednoho z bytů v Ostravě - Mariánských Horách, kde došlo k rozporům mezi spolubydlícími a návštěvou jednoho z nich. Zdánlivě banální zákrok se však během chvíle málem změnil v tragédii, když se jeden z mužů pokusil vyskočit z okna bytu situovaného ve druhém patře," popsala zásah mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zapletalová.

63letý muž, který celou událost oznámil na linku 156, strážníky uvedl do bytu a požádal je o pomoc s vyvedením návštěvy svého spolubydlícího. S touto návštěvou on sám nesouhlasil a ta byla rovněž hlavní příčinou rozporů v bytě.

Strážníci pak zjistili, že ve vedlejším pokoji se uzamknul 66letý spolubydlící. Jeden ze strážníků proto zaklepal na dveře uzamčeného pokoje ve snaze zjistit, jestli je muž v pořádku, proč se v pokoji uzamkl a zda je možno si s ním promluvit.

"Muž, který byl uzamčen ve svém pokoji, začal panicky křičet: „Nic jsem neudělal, nechte mě být, nic jsem neudělal, skočím z okna, už sedím na parapetu, nebaví mě to.“ Ve stejnou dobu strážníci zaslechli křik ženy ze spodního patra, že na parapetu sedí muž a chce skočit dolů," pokračuje mluvčí ostravských strážníků.

Strážníci nezaváhali, využili svého oprávnění a vstoupili neprodleně do uzamčeného pokoje. Jakmile 66letý muž zjistil, že se strážníci dostali do pokoje, pokusil se odrazit rukama od parapetu. "To ho už naštěstí pevně držel strážník, který tak muže na poslední chvíli stáhl z parapetu a vtáhl zpět do pokoje," doplnila mluvčí strážníků.

Na místo přivolaní zdravotníci si muže převzali do péče.