Byla obezřetná a v první fázi odolala nátlaku podvodníka, později se však málem stala jeho pomocníkem. A mohla mít z toho problémy se zákonem. V poslední chvíli naštěstí zatáhla za pomyslnou záchrannou brzdu v podobě telefonátu se svým synem. Takový je ve stručnosti velmi poučný příběh ženy (61 let) z Ostravska.

Hovor na tísňovou linku, podvody, bitcoinmat | Video: Policie ČR

Sociální sítě

Jako v jiných podobných případech vše začalo na sociálních sítích. Dotyčná si dopisovala s mužem s iniciály MJ, jehož facebookový profil jí připadal zajímavý. Psali si, probírali různé věci. MJ si postupně získával její důvěru. Pak „zatlačil na pilu“. Záhy ale pochopil, že byl příliš zbrklý. „V průběhu komunikace ji vyzval k tomu, aby poslala 1700 EUR, což odmítla,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že podvodník se jen tak nehodlal vzdát. Tentokrát to zkusil jinak a ze ženy si málem udělal „bílého koně“.

Nevzdal to

„Údajný muž se s tímto nesmířil a ženu požádal o spolupráci. Měl připravenou legendu, které uvěřila. Chtěl po ní, aby si založila v bance účet, na který budou investoři posílat vklady. Ty pak měla obratem vybrat a vložit do bitcoinmatu,“ popsala situaci Michalíková.

Ženě to zřejmě nepřipadalo zvláštní. Požadavku vyhověla a založila si běžný účet. Během týdne na něj přišly tři platby od různých osob. Celkem se jednalo o sto tisíc korun. „Jakmile byly peníze na účtu, osoba pod profilem MJ ji vyzvala, aby peníze vybrala a šla je vložit do bitcoinmatu,“ doplnila Michalíková.

Důvěřivá žena z účtu vybrala 99 000 korun, s nimiž odcestovala do obchodního centra v Ostravě. Následně od MJ obdržela QR kódy pro vložení peněz do bitcoinmatu. To se jí ale kvůli technickým problémům nepodařilo. „V tu chvíli ženu osvítilo a zavolala o radu svému synovi. Ten už byl obezřetnější a matce poradil, ať jde ihned na policii, že se určitě jedná o nějaký podvod. Konkrétně řekl, že jde určitě o praní špinavých peněz,“ řekla Michalíková.

Naštěstí poslechla

Žena potomka poslechla a vše oznámila policii. Následně odevzdala celých 100 000 korun. Příběh má i další šťastné pokračování. Zajištěné peníze budou vráceny původním majitelům. Policie pokračuje ve vyšetřování. Pokud se pachatele podaří dopadnout, mohl by ve vězení strávit až šest let vězení. Ženě naštěstí nic nehrozí, ale měla namále…

„Každopádně je nutno upozornit na takové jednání, kdyby osoba peníze do bitcoinmatu vložila a tyto by pocházely z trestné činnosti, mohlo by se na tuto osobu pohlížet jako na podezřelou, byť by se dopustila protiprávního jednání z nedbalosti,“ zdůraznila Michalíková.