Stopy nakonec policisty přivedly až k třiatřicetiletému muži, známé firmě. Požáry nezakládal poprvé. „V rejstříku trestů má osm záznamů majetkového charakteru. Už v minulosti obdobným způsobem zapaloval odpadky v kontejnerech,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že muž se přiznal.

„Důvod svého jednání však nedokázal vysvětlit,“ dodala Michalíková. Škoda se vyšplhala na 140 tisíc korun. Pyroman čelí obvinění z poškození cizí věci. Hrozí mu až rok vězení.

V Ostravě v uvedené době hořely i další kontejnery. Ty však nezapálil obviněný muž. Policisté po druhém pachateli dále pátrají.

Další případy pyromanů v kraji

K podobným žhářským útokům dochází i v dalších městech. Před časem takový případ řešili policisté na Opavsku. Zadrželi muže, který neuzamčenými dveřmi vešel v podvečerních hodinách do základní školy. Zamířil si to rovnou na záchody, kde ve dvou místnostech zapalovačem podpálil toaletní papíry umístěné v držáku, zaměřil se i na plastové schránky s papírovými ubrousky.

Ze školy se vypravil do bytového domu. Když hledal, co by znovu zapálil, upoutaly jeho pozornost papírové letáky. Požár se však rozšířil do přilehlé sklepní kóje, kde se nacházely lyže a dětské hračky.

Policisté zasahovali i na Bruntálsku. Dopadli dva muže, kteří založili šest požárů v lesích poblíž turistických tras v okolí Bruntálu. Tímto způsobem si krátili volný čas. K jejich odhalení výraznou měrou pomohl policista, jenž ve svém volnu zasahoval při posledním požáru a kontroloval lidi, kteří se nacházeli poblíž.

Shodou okolností narazil i na dva mladíky. V té chvíli ještě netušil, že jde o žháře. Při dalším vyšetřování se ukázalo, že muži byli i na místě jiného požáru. Jeden z nich se nakonec ke všemu přiznal.