Nepoctivec pod rouškou tmy vnikl do dvou garáží, následně se pokusil vloupat do rodinného domu. Ukradl kola, sekačku, uhlovou brusku a další věci, které postupně po celou noc odnášel do svého úkrytu.

Při jednom z činů ho zachytila kamera u garáže. Do tváře mu však vidět nebylo. Majitel si ráno záznamy prohlédl a do paměti si vryl tmavé oblečení, které měl dotyčný na sobě. A to se mu posléze vyplatilo.

Ubytovna

Když později v rámci svých záležitostí náhodou projížděl kolem jedné z ostravských ubytoven, zarazil se. Zahlédl totiž muže, který postavou i oblečením nápadně připomínal zloděje z kamerových záběrů.

Okamžitě vytočil policejní tísňovou linku. Během chvilky dorazili policisté. Ubytovnu prohledali, podezřelého muže našli a zadrželi. Zpočátku zapíral, vytahoval různé historky, poté se ale přiznal. A to nejen ke vloupání do garáže, ale i k dalším dvěma klimkovickým činům.

„Uvedl, že se do garáží v noci opakovaně vracel, a to pro svůj lup, který najednou nepobral,“ řekla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Muž část věcí prodal náhodným kupcům. Zůstala jen dvě kola, která si schoval do úkrytu, k němuž policisty nakonec přivedl. „Ukázal jim opuštěnou budovu v Klimkovicích. Obě kola dobrovolně vydal,“ dodala Michalíková. Bicykly již byly vráceny majitelům.

Zloděj čelí obvinění z krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu až tři roky vězení.