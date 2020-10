„Pracovala jako zahradnice pro město. Ty růže vysadila zhruba před rokem a půl,“ řekl Deníku její manžel Pavel Pečinka (50 let). S tragédií z letošního února se stále nedokáže vyrovnat.

Když si již myslel, že nejhorší má za sebou, přišel šok. Obdržel rozsudek nad mužem, jenž nehodu způsobil. Verdikt vynesl soudce formou trestního příkazu bez nařízení jednání, což zákon umožňuje.

Čekání

„Čekali jsme na informaci o termínu soudního jednání. Místo toho přišel trestní příkaz. Chtěl jsem toho člověka osobně potkat, abych se mu podíval do očí. A také, aby on v mých očích viděl utrpení, které nám způsobil. Ten rozsudek měl být vyřčen za jeho i naší účasti. Byla by to taková čára za vším. Ale to se nastalo. Je to neuzavřené. Cítím se podvedený, jakoby mě někdo obešel,“ řekl Pavel Pečinka s tím, že motorista dostal podmíněný desetiměsíční trest s odkladem na patnáctiměsíční zkušební lhůtu. Má také osmnáctiměsíční zákaz řízení. Jelikož si žalobce nepodal takzvaný odpor, je rozhodnutí pravomocné.

„Vím, že to neudělal schválně. Ale ta podmínka i zkušební lhůta se mi zdají příliš mírné, stejně jako zákaz řízení. Nejvíce mi však vadí, že se nekonalo hlavní líčení. Vím, že rozsudek je pravomocný, ale chceme využít všechny zákonné možnosti, abychom docílili jeho zrušení a mohlo tak proběhnout hlavní líčení,“ doplnil Pavel Pečinka.

Slzy

Když vyprávěl o manželce, několikrát se mu do očí nahrnuly slzy. „Byli jsme spolu jedenadvacet let. Letos v září bychom oslavili dvaadvacet let. V den výročí naší svatby jsme její urnu uložili do hrobu. Bylo to 19. září. V ten den měla i narozeniny.“

Neštěstí se stalo 12. února letošního roku v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí. „Manželka s dcerou jely nakupovat do Ostravy. Autobusem se dostaly do Frýdlantu, kde se přestupuje na vlak. Ke stanici se vydaly pěšky. A pak se to stalo,“ řekl manžel.

Řidiči se při parkování zasekla noha pod pedály vozidla s automatickou převodovkou. Auto začalo zrychlovat. Dostalo se na chodník, kde srazilo ženu s dcerou. Dívka jako zázrakem vyvázla bez zranění. Maminka takové štěstí neměla. Zemřela v záhonu růží, které sama vysadila…

Bez polibku

„Já jsem se toho dne s manželkou ani nerozloučil, neřekli jsme si žádné slovo, žádný polibek. Přijel jsem v sedm ráno po noční, ona ještě spala. Ani nevím, kdy vstávala. V devět mě probudil syn. Z Frýdlantu volala dcera, že došlo k nehodě. Pak přijel starosta, který mě do Frýdlantu odvezl. Tam mi policistka řekla, že manželka zemřela,“ vzpomínal Pavel Pečinka.

S dětmi o tragédii moc nemluví. „Dcera se o tom bavit nechce. Nerozebíráme to ani se synem. Je to stále hodně citlivé.“

Nesetkali se

S mužem, který neštěstí způsobil, se dosud nesetkal. Paradoxně, jde o vzdáleného příbuzného. „Jeho matku a sourozence potkávám v obci. Pozdravíme se, ale to je tak vše. S ním jsem nemluvil. Nenapsal nám dopis, neomluvil se,“ nechápavě kroutil hlavou Pavel Pečinka.

Jak dodal, osobně se mu přišli omluvit pouze řidičův zeť s manželkou. „Každému z nás poslal i peníze nad rámec pojistného plnění, ale sám nepřišel. Proto jsem chtěl, abychom se potkali v soudní síni,“ doplnil manžel, který věří, že k této situaci jednou dojde.