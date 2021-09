Soud mu nakonec v těchto dnech uložil souhrnný trest ve výši tří let, který podmíněně odložil na zkušební pětiletou lhůtu. Jde o maximální podmíněný trest, ve kterém je zohledněno i předchozí vyhrožování sousedům.

„Ano, dostala, ale tak jako dostane každý pes, když něco venku požere. Ale že bych ji bil denně, to je volovina. Ten pes měl dvacet kilo. Kdybych ji bil půlhodiny, tak bych to sám neudýchal,“ prohlásil obžalovaný, který pak využil svého práva a dále odmítl vypovídat.

Ta byla majiteli odebrána, což jí s největší pravděpodobností zachránilo život. Podle svědků chovatel na Miu řval, že ji zadarmo živit nebude, vyhrožoval jí také vyhozením do popelnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.