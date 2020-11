Koncem září přijali policisté z obvodního oddělení Ostrava – Střed oznámení o krádeži osobního vozidla Audi A6 neznámým pachatelem. Podezření na krádež oznámil rodinný příslušník poškozeného s tím, že hodnota odcizeného auta činila milion korun.

Muži zákona danou věc zaevidovali a začalo pátrání jak po vozidle, tak po možném pachateli.

Do akce se vložili kriminalisté 1. a 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství v Ostravě, kteří se při vyšetřování zaměřili jak na poškozeného, tak na další tři muže. Operativním šetřením a dalším vyhodnocením zajištěných stop nakonec zajistili „údajně odcizenou“ Audinu a zadrželi čtyři podezřelé muže. Ztracené auto bylo schováno v garáži u jednoho z obviněných mužů.

„Následnými výslechy bylo zjištěno, že majitel vozidla měl svého kamaráda požádat ho o „službu“ a sdělit mu, že by potřeboval, aby auto na nějakou dobu zmizelo. Poté by jeho odcizení oznámil a následně by čerpal od pojišťovny peníze z havarijního pojištění. Před samotnou krádeží auta mu měl předat klíče a odcizení již nechal na něm. Ten pak do převozu a uschování vozidla zapojil další dva komplice,“ přiblížila komisařka Eva Michalíková postup zmíněných vykuků.

Komisaři teď s nimi zahájili trestní stíhání pro přečin pojistného podvodu ve stádiu pokusu spáchaného formou spolupachatelství. Mužům ve věku 35, 47, 32 a 32 let nyní hrozí pětiletý trest odnětí svobody.