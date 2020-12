"Tři osoby, jeden muž a dvě ženy, ve věku od 50 do 60 let policisté ke konci listopadu zadrželi a vrchní komisař je obvinil ze zvlášť závažného zločinu a zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Na případu spolupracovali kriminalisté s pracovníky Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj metodou Kobra," uvedla k případu v úterý mluvčí policie Pavla Jiroušková s tím, že všichni tři měli podvést stát na daních minimálně o 80 milionů korun.

"Obviněným je kladeno za vinu, že v Ostravě a také na jiných místech České republiky, po předchozí domluvě zahrnující rozdělení jednotlivých úkolů, měl obviněný muž v průběhu roku 2016 zajistit vytvoření paralelních obchodních řetězců a mezi jeho firmu a její koncové odběratele vložit účelově nastrčené společnosti. Obsahem plnění bylo provádění a prodej reklamní činnosti," doplnila Jiroušková.

Tyto firmy nedisponovaly podle policistů žádným podnikatelským zázemím, obchodními kontakty ani kapitálem pro výkon podnikání a nevykonávaly ve skutečnosti žádnou reálnou obchodní činnost. Jejich jedinou činností bylo formální přeprodávání reklamy od společnosti obviněného muže konečným odběratelům.

"Další obviněná žena měla, podle pokynů obviněného muže, od června 2016 do srpna 2019 vyhotovovat faktury na účelové firmy, jejichž obsahem bylo vyúčtování dodávek poskytnutých služeb za reklamu právě od společnosti obviněného muže, a to výhradně s fakturovanou hodnotu do výše 10 tisíc korun včetně DPH a dále pak vyhotovovala celkové faktury s vyúčtováním reklamy od účelových společností ke konečným odběratelům. Měsíčně bylo takových faktur vystaveno cca 3 až 4 tisíce," vysvětlila policejní mluvčí.

Jednalo se o faktury, které byly ve shodných číselných řadách, se stejnými daty uskutečněných plnění. Část příjmů tímto způsobem neměla společnost obviněného uvádět do účetnictví přiznávat a tedy neodvádět z těchto zisků DPH.

Třetí obviněná žena, opět podle pokynů obviněného muže, měla vést účetnictví z fiktivních faktur a předkládat Finančnímu úřadu v Ostravě daňová přiznání, která obsahovala nepravdivé údaje.

"V některých měsících se zjištěná, nepřiznaná a neodvedená DPH z klonovaných faktur pohybovala i kolem 4 mil. korun. Kriminalisté mají zadokumentováno, že České republice, zastoupené příslušným správcem daně, byla způsobena škoda v celkové výši nejméně 81 milionů korun," dodala Jiroušková s tím, že krajští kriminalisté při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili faktury, obchodní smlouvy, dokumenty, razítka 12 nastrčených společností, výpočetní techniku a mobilní telefony.

Dále zajistili peníze v hotovosti, sbírku mincí a luxusní hodinky, vše v hodnotě zhruba 13 milionů Kč.

V současné době je policisty prováděno vyšetřování k zadokumentování trestné činnosti. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let a trestní stíhání bylo u všech vedeno vazebně, v tuto chvíli je vazebně stíhán obviněný muž.