Karolína Bělunková z moravskoslezské policie na dotaz Deníku uvedla, že bližší okolnosti k případu zatím nelze uvést. „Probíhají procesní úkony spojené se zadokumentováním trestného činu,“ uvedla dále Bělunková.

V okolí ulic Příborská a Viktora Huga, kde k činu mělo dojít, postávali lidé a probírali, co se stalo. Někteří hovořili o vraždě, další se spíše vyptávali.

V době, kdy byl redaktor Deníku v místě události, však policisté odváděli do auta ženu středních let. „Ta paní bydlí úplně nahoře. Co se stalo, asi zatím můžeme jen domýšlet. Podle toho, že jsou tu policejní specialisté v těch bílých oděvech, co odebírají ty biologické stopy, to vypadá, že asi došlo k nejhoršímu,“ komentovala situaci jedna z přihlížejících žen.

V nedaleké restauraci Beskyd nikdo nic konkrétního k případu sdělovat nechtěl. „Nevím nic, akorát tu byli policisté a ptali se, jestli jsme neviděli chlapy v montérkách,“ řekl jeden z dotazovaných.

Nejhorší předpoklady se nakonec potvrdily. Podle oficiálního "tweetu" Policie ČR došlo k násilnému trestnému činu, při kterém utrpěla jedna osoba smrtelné zranění.